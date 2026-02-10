NBA／老鷹灰狼之戰也爆發肢體衝突 愛德華領軍輕取對手

NBA今天比賽火藥味十足，不只是黃蜂活塞之戰爆發大亂鬥，在灰狼大勝老鷹的比賽過程中也出現肢體衝突，當事人蓋伊（Mouhamed Gueye）和里德（Naz Reid）雙雙都被趕出場。

愛德華（Anthony Edwards）此戰上半場就獨拿21分、全場攻下30分6籃板6助攻2抄截，率領灰狼在第二節打出壓倒性攻勢，最終以138比116痛宰老鷹，稍微止住過去4戰苦吞3敗的低潮。

灰狼此役共有7人得分達到雙位數，從首節末段到第二節中段拉出一波40比18的猛攻，將比分一口氣擴大到79比52，奠定勝基。除了愛德華外，藍道（Julius Randle）繳出18分、12籃板、10助攻的大三元表現。

雖然比賽過程一面倒，但沒想到第四節初卻出現插曲。老鷹前鋒蓋伊疑似絆倒灰狼中鋒里德，雙方隨後爆發口角衝突，場上一度聚集多人試圖勸架，最終兩人皆被判出場。

灰狼總教練賽後表示，球隊會專注於比賽本身，「我們不希望這種事情影響球隊，但球員的情緒有時候很難避免。」

灰狼新援多森姆（Ayo Dosunmu）在從芝加哥轉隊後的第2場出賽中，從替補出發貢獻21分，展現即戰力，灰狼這場比賽最多曾領先達31分。愛德華提到：「我們需要用行動回應前幾場的表現，第二節的能量就是我們應該維持的標準。」

老鷹此役人手短缺，強森（Jalen Johnson）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）以及新加盟的庫明加（Jonathan Kuminga）皆無法上陣。

老將麥凱倫（CJ McCollum）獨撐大局，攻下全場最高的38分，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）隊上前東家則有23分12籃板5助攻的表現，仍無法阻止老鷹近5戰吞下4敗的頹勢。

雖然里德和蓋伊在比賽中出現肢體衝突，但亞歷山大-華克賽後也和前隊友愛德華互換球衣，展現彼此之間好交情。