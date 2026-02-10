快訊

NBA／黃蜂主帥不滿判決也被驅逐 大亂鬥挺自家球員：全力對抗活塞

中央社／ 綜合外電報導
黃蜂主場對活塞之戰爆發大亂鬥。 美聯社
黃蜂主場對活塞之戰爆發大亂鬥。 美聯社

底特律活塞今天110比104擊敗夏洛特黃蜂，終止黃蜂9連勝；這場原定為兩強交鋒的精彩對決卻在比賽中爆發大亂鬥，火爆場面導致5人遭驅逐出場，讓原本激烈的競技過程徹底失焦。

東區龍頭活塞與近況火燙的黃蜂這場激烈交鋒在第三節中段爆發混亂，當時黃蜂的迪亞巴特（Moussa Diabate）對活塞的杜倫（Jalen Duren）犯規，衝突一觸即發。迪亞巴特與杜倫額頭對額頭對峙，杜倫憤怒地用手推向對方的臉部，將其推開。

這一舉動隨即引發大亂鬥，場上各處爆發推擠並有人揮拳攻擊。

經過數分鐘延誤後，裁判將杜倫與活塞隊友史都華（Isaiah Stewart）以及黃蜂的迪亞巴特和布里吉斯（Miles Bridges）驅逐出場。

史都華當時從替補席衝入場上加入混戰，並試圖攻擊布里吉斯，布里吉斯則先對杜倫揮拳。

第四節再度爆發火花，黃蜂主帥李（Charles Lee）因對一項針對己方的犯規判決反應激烈，也遭驅逐出場。李在被帶離球場前，還需要黃蜂隊其他教練團成員合力拉阻。李後來讚揚球隊表現，稱球員與活塞對抗了很長時間。

「這對我們來說是一場很棒的比賽，他們是東區第一名的球隊，競爭力和身體對抗都很強。我認為我們的球員對對手每次攻勢都有回應，也應對了全部的肢體對抗。」

談到引發衝突的迪亞巴特與杜倫事件時，李表示，「兩個人激烈口角，事情就這樣逐漸失控」。

對於自己在第四節被驅逐，李則說，「我當時應該控制好情緒」。

活塞教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）則將衝突責任直接歸咎於黃蜂球員，並稱杜倫只是在自衛。

比克斯塔夫說：「我們的球員面對了很多狀況，對吧？但他們不是發起挑釁的人，是對方太超過了。」

「我很遺憾場面變得如此難看。這絕對不是大家想看到的，但如果有人對你揮拳，你有責任保護自己，這就是今晚發生的情況。」

「回去看影片吧。是他們先越界的，我們的球員必須捍衛自己。」

活塞獲勝後戰績升至39勝13敗，穩居東區第一，領先第2名的紐約尼克（34勝19敗）。黃蜂則以25勝29敗排第10。

