NBA／全武行力挺子弟兵 活塞主帥嗆黃蜂：越界的不是我們

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞主帥比克斯塔夫。 路透社
活塞主帥比克斯塔夫。 路透社

活塞今天在與黃蜂的比賽中爆發全武行，過程中有4人遭驅逐出場，活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）賽後為子弟兵發聲，他強調活塞並沒有越線，而史都華（Isaiah Stewart）只是想要保護隊友。

衝突發生在第三節，黃蜂迪亞巴特（Moussa Diabate）與活塞杜倫（Jalen Duren）爆發肢體衝突，期間迪亞巴特多次做出揮拳動作，隨後黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）和活塞未上場的史都華也加入衝突，最終4人皆遭驅逐出場。

活塞與黃蜂爆發激烈衝突。 美聯社
活塞與黃蜂爆發激烈衝突。 美聯社

比克斯塔夫賽後說道：「我們的球員不是挑起事端的人，也不是今晚越線的一方，但如果有人對你揮拳，你就應該保護自己，我們只是為了自保。」由於史都華再次捲入衝突，可能將面臨聯盟的重罰，比克斯塔夫也為史都華進行辯護。

比克斯塔夫說：「史都華跟杜倫情同兄弟，他看到杜倫被多人包圍時，就本能地想去保護自己隊友，我為他（史都華）可能面臨的處罰感到遺憾，但今晚不是我們先挑起衝突的。」活塞與黃蜂兩隊將於4月再度交手。

