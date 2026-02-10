快訊

NBA／老詹談不敵殘陣雷霆 直言湖人「還不是冠軍球隊」

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人傳奇球星詹姆斯。 路透社
湖人今天以110：119不敵衛冕軍雷霆，湖人傳奇球星詹姆斯（LeBron James）賽後聊到兩隊差距，詹皇給出了相當直接、也有些殘酷的評價，直言湖人目前「還不是一支冠軍球隊」。

41歲的詹姆斯本場依舊全能，貢獻22分、10助攻、6籃板，當賽後被問到湖人與雷霆有何差距時，詹姆斯直言兩隊最大的差別在於是否具備冠軍水準，他說：「他們（雷霆）是一支冠軍球隊，而我們不是，我們無法在48分鐘裡擁有相同表現，而他們可以，這就是為何他們拿下冠軍。」

湖人輸球後吞下本季第20場敗仗，目前戰績32勝20敗暫居西區第5，且湖人仍在等待當家球星唐西奇（Luka Doncic）歸隊，這位明星後衛因左腿拉傷目前仍在每日觀察名單。

湖人 雷霆 詹姆斯 唐西奇
