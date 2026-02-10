快訊

NBA／熱火輸爵士阿德巴約開噴 怒批不應輸給「坦克」球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火球星阿德巴約。 路透社
熱火球星阿德巴約。 路透社

熱火今天以111：115不敵爵士，賽後熱火長人阿德巴約（Bam Adebayo）對球隊輸球表達不滿，他更直言，熱火應擊敗那些「正在試著輸球」的球隊。

儘管爵士三位主力馬卡南（Lauri Markkanen）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）和諾基奇（Jusuf Nurkic）第四節都未上場，但爵士仍成功擊敗熱火，這種疑似刻意輸球、故意擺爛的「坦克」行為近期頗受關注。爵士先前交手魔術時，曾一度領先達17分，但教練團選擇在第四節換下主力，最終遭到逆轉。

阿德巴約賽後受訪說道：「我們必須想辦法穩定贏球，無論是背靠背出賽、五天四戰，這些都不該成為藉口。」他更犀利地說：「即便面對那些，正在試著輸球的球隊，我們也必須找到贏球的方法。」

爵士目前戰績為17勝37敗，在西區排名第13，根據Tankathon數據，爵士目前抽中2026年選秀狀元籤的機率為9%，2026年被譽為選秀大年，選秀池中大物雲集，爵士可能想透過「擺爛」換取更好的選秀順位。另一個現實情況是，爵士這枚首輪籤是屬於前8順位保護，萬一「戰績太好」可能就得無償送給雷霆，在這樣的條件之下，「擺爛」可謂合情合理。

