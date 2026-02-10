NBA／「巴西猛將」致勝球瘋狂逆轉灰熊 勇士主場延續對戰8連勝

在柯瑞（Stephen Curry）因右膝傷連續4場比賽缺席、人手極度吃緊的情況下，勇士依然在主場展現韌性。面對灰熊一度落後多達17分，但靠著決勝節發動猛烈反撲，加上桑托斯（Gui Santos）終場前19秒籃下放進超前分，最終以114比113驚險逆轉灰熊。

勇士開賽一度陷入7比17落後，但迅速穩住陣腳，靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）關鍵得分追成32比32平手。第二節雙方互有攻防，小皮本（Scotty Pippen Jr）在上半場結束前連拿5分，幫助灰熊取得65比57領先。灰熊上半場團隊命中率高達58%，

WILD SEQUENCE TO END MEM/GSW!



De'Anthony Melton wins the jump ball.

Al Horford tries to score.

Al Horford rebounds his own miss.

Al Horford passes it to Gui Santos.

Gui Santos scores.

Warriors get the stop.



Golden State closes the game on an 11–0 run to secure the W! pic.twitter.com/DL93rJKNt0 — NBA (@NBA) 2026年2月10日

勇士下半場一度因失誤頻頻再度被拉開到雙位數差距，進入第四節初也處於15分落後局面，但隨後他們把握灰熊連續失誤和進攻陷入空窗展開反擊；霍福特（Al Horford）、桑托斯、梅爾頓（De'Anthony Melton）和穆迪（Moses Moody）發動一波9比0攻勢，灰熊進攻卻是持續停擺，比賽最後4分鐘竟一分未得。讀階段雙方在籃下激烈爭搶，最後讓桑托斯完成致命一擊。

「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）拿到全隊最高17分外加7助攻，桑托斯、波傑姆斯基和霍福特各拿16分，穆迪貢獻15分；勇士此役團隊命中率達53%，但也出現23次失誤。

格林（Draymond Green）攻下14分、命中4記三分球，生涯在勇士的總得分正式超越史普利威爾（Latrell Sprewell），排名隊史得分榜第14。

灰熊陣中以傑洛米（Ty Jerome）的19分為最高，替補群合力攻下68分。灰熊吞下3連敗、近11戰輸掉9場。

值得一提的是，灣區軍團延續主場對戰優勢，近8次主場面對灰熊全數勝出，前一次灰熊能在大通中心赢球已經要追溯到2021年10月28日了。