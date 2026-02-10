NBA／「巴西猛將」致勝球瘋狂逆轉灰熊 勇士主場延續對戰8連勝
在柯瑞（Stephen Curry）因右膝傷連續4場比賽缺席、人手極度吃緊的情況下，勇士依然在主場展現韌性。面對灰熊一度落後多達17分，但靠著決勝節發動猛烈反撲，加上桑托斯（Gui Santos）終場前19秒籃下放進超前分，最終以114比113驚險逆轉灰熊。
勇士開賽一度陷入7比17落後，但迅速穩住陣腳，靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）關鍵得分追成32比32平手。第二節雙方互有攻防，小皮本（Scotty Pippen Jr）在上半場結束前連拿5分，幫助灰熊取得65比57領先。灰熊上半場團隊命中率高達58%，
勇士下半場一度因失誤頻頻再度被拉開到雙位數差距，進入第四節初也處於15分落後局面，但隨後他們把握灰熊連續失誤和進攻陷入空窗展開反擊；霍福特（Al Horford）、桑托斯、梅爾頓（De'Anthony Melton）和穆迪（Moses Moody）發動一波9比0攻勢，灰熊進攻卻是持續停擺，比賽最後4分鐘竟一分未得。讀階段雙方在籃下激烈爭搶，最後讓桑托斯完成致命一擊。
「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）拿到全隊最高17分外加7助攻，桑托斯、波傑姆斯基和霍福特各拿16分，穆迪貢獻15分；勇士此役團隊命中率達53%，但也出現23次失誤。
格林（Draymond Green）攻下14分、命中4記三分球，生涯在勇士的總得分正式超越史普利威爾（Latrell Sprewell），排名隊史得分榜第14。
灰熊陣中以傑洛米（Ty Jerome）的19分為最高，替補群合力攻下68分。灰熊吞下3連敗、近11戰輸掉9場。
值得一提的是，灣區軍團延續主場對戰優勢，近8次主場面對灰熊全數勝出，前一次灰熊能在大通中心赢球已經要追溯到2021年10月28日了。
