NBA／里拉德談參戰三分球大賽起因 竟源於一句玩笑

拓荒者里拉德（Damian Lillard）本季尚未出賽，卻將在明星賽期間參加三分球大賽，消息一出引發熱議，他也在受訪時分享自己的參賽起因，笑說一切皆源自一句玩笑話。

里拉德說：「一開始只是開玩笑的，我與朋友聊到全明星週，我想到我其實可以參加三分球大賽，我原本以為沒有名額了，沒想到後來真的空出一個位置。」里拉德接著說：「我想說如果聯盟允許，我當然願意參加，所以就真的報名了，我也很開心能再次被邀請。」

里拉德將與黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel）、太陽球星布克（Devin Booker）、76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）、金塊穆雷（Jamal Murray）、騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）、公鹿波提斯（Bobby Portis Jr.）和熱火鮑威爾（Norman Powell）組成本屆三分球大賽參賽名單。

The 2026 State Farm 3-Point Contest field ⬇️



Saturday, Feb. 14 | 5 p.m. ET | NBC & Peacock



Former champ Devin Booker among five 2026 All-Stars.



Two-time winner Damian Lillard can match the record with a third title.



Kon Knueppel can become the first rookie to win the event. pic.twitter.com/W6cI4LdctJ — NBA Communications (@NBAPR) 2026年2月8日

如果里拉德成功奪冠，將與「大鳥」柏德（Larry Bird）和霍吉斯（Craig Hodges）並列，成為史上第三位三度奪下三分球大賽冠軍的球員，他說：「我感覺很好，能參與明星週本身就是種榮耀，我會享受比賽，試著再拿一座冠軍。」