NBA／里拉德談參戰三分球大賽起因 竟源於一句玩笑
拓荒者里拉德（Damian Lillard）本季尚未出賽，卻將在明星賽期間參加三分球大賽，消息一出引發熱議，他也在受訪時分享自己的參賽起因，笑說一切皆源自一句玩笑話。
里拉德說：「一開始只是開玩笑的，我與朋友聊到全明星週，我想到我其實可以參加三分球大賽，我原本以為沒有名額了，沒想到後來真的空出一個位置。」里拉德接著說：「我想說如果聯盟允許，我當然願意參加，所以就真的報名了，我也很開心能再次被邀請。」
里拉德將與黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel）、太陽球星布克（Devin Booker）、76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）、金塊穆雷（Jamal Murray）、騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）、公鹿波提斯（Bobby Portis Jr.）和熱火鮑威爾（Norman Powell）組成本屆三分球大賽參賽名單。
如果里拉德成功奪冠，將與「大鳥」柏德（Larry Bird）和霍吉斯（Craig Hodges）並列，成為史上第三位三度奪下三分球大賽冠軍的球員，他說：「我感覺很好，能參與明星週本身就是種榮耀，我會享受比賽，試著再拿一座冠軍。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。