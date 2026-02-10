快訊

都更帶來了什麼？業者沉痛自省：窮人連老房子都住不起

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

NBA／里拉德談參戰三分球大賽起因 竟源於一句玩笑

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德將以傷兵身分參加三分球大賽。 法新社
里拉德將以傷兵身分參加三分球大賽。 法新社

拓荒者里拉德（Damian Lillard）本季尚未出賽，卻將在明星賽期間參加三分球大賽，消息一出引發熱議，他也在受訪時分享自己的參賽起因，笑說一切皆源自一句玩笑話。

里拉德說：「一開始只是開玩笑的，我與朋友聊到全明星週，我想到我其實可以參加三分球大賽，我原本以為沒有名額了，沒想到後來真的空出一個位置。」里拉德接著說：「我想說如果聯盟允許，我當然願意參加，所以就真的報名了，我也很開心能再次被邀請。」

里拉德將與黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel）、太陽球星布克（Devin Booker）、76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）、金塊穆雷（Jamal Murray）、騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）、公鹿波提斯（Bobby Portis Jr.）和熱火鮑威爾（Norman Powell）組成本屆三分球大賽參賽名單。

如果里拉德成功奪冠，將與「大鳥」柏德（Larry Bird）和霍吉斯（Craig Hodges）並列，成為史上第三位三度奪下三分球大賽冠軍的球員，他說：「我感覺很好，能參與明星週本身就是種榮耀，我會享受比賽，試著再拿一座冠軍。」

拓荒者 里拉德
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

NBA／「揮拳全武行」共4人被驅逐 黃蜂10連勝美夢被活塞打醒

挑戰10連勝的黃蜂隊遭遇東區龍頭活塞隊，第三節發生嚴重肢體衝突，共4人被驅逐出場。活塞在一哥康寧漢（Cade Cunningham）31分領軍，加上老將哈里斯（Tobias Harris）關鍵時刻連得

NBA／明星賽少大咖！勇士柯瑞膝傷未癒退出

NBA明星賽將在本周末登場，但勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因膝傷問題，確定缺席今年賽事，讓明星賽「星...

NBA／里拉德談參戰三分球大賽起因 竟源於一句玩笑

拓荒者里拉德（Damian Lillard）本季尚未出賽，卻將在明星賽期間參加三分球大賽，消息一出引發熱議，他也在受訪時分享自己的參賽起因，笑說一切皆源自一句玩笑話。 里拉德說：「一開始只是開玩

NBA／「巴西猛將」致勝球瘋狂逆轉灰熊 勇士主場延續對戰8連勝

在柯瑞（Stephen Curry）因右膝傷連續4場比賽缺席、人手極度吃緊的情況下，勇士依然在主場展現韌性。面對灰熊一度落後多達17分，但靠著決勝節發動猛烈反撲，加上桑托斯（Gui Santos）終場

NBA／哈登追平三分彈、米契爾致勝罰球 騎士驚險逆轉金塊

被交易到騎士隊的「大鬍子」哈登（James Harden），今天碰金塊隊馬上展現球星價值，他最後31.4秒投進追平三分球...

NBA／巴特勒完成ACL手術 預計下季中段才能回歸

上月傷到右膝前十字韌帶（ACL）的勇士隊大將「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），美國時間周一早上在洛杉磯完成手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。