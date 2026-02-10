NBA／哈登追平三分彈、米契爾致勝罰球 騎士驚險逆轉金塊

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
被交易到騎士隊的「大鬍子」哈登（James Harden），今天碰金塊隊馬上展現球星價值，他最後31.4秒投進追平三分球，助騎士117：117扳平戰局，金塊明星後衛穆雷（Jamal Murray）最後0.9秒的犯規又把騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）站上罰球線，他兩罰俱中加上約柯奇（Nikola Jokic）最後一擊無果，讓騎士驚險以119：117收下4連勝。

哈登前一場碰國王隊才獻出騎士處女秀，今天第二戰攻下22分、10籃板、7助攻，三分球7投2中命中率雖不高，但關鍵時刻投進追平外線，成騎士踢館成功的功臣之一。

把握住致勝罰球的米契爾攻下全場最高32分外帶10助攻，讓騎士5連戰帶回4勝；艾倫（Jarrett Allen）也有22分、13籃板，泰森（Jaylon Tyson）16分。

金塊原本有大好優勢，第四節初皮克特（Jalen Pickett）接到約柯奇助攻投進三分彈後，金塊領先擴大到103：92，但兩位數優勢沒能把握，讓約柯奇雖繳出22分、14籃板、11助攻的連3場「大三元」仍錯過勝利。

約柯奇雖有「大三元」表現卻也出現7失誤，布勞恩（Christian Braun）和史特羅瑟（Julian Strawther）各拿20分，犯下致命犯規的穆雷17分、11助攻、8籃板。

