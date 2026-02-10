NBA／巴特勒完成ACL手術 預計下季回歸

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

上月傷到右膝前十字韌帶（ACL）的勇士隊大將「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），美國時間周一早上在洛杉磯完成手術，勇士球團表示，巴特勒狀況將等到下季季初再更新，表示巴特勒下季中段才能回歸。

巴特勒是美國時間1月19日對熱火隊之戰受傷，他諮詢幾位醫生，最終選擇曼德爾鮑姆（Bert Mandelbaum）動刀。曼德爾鮑姆已於周一早晨完成手術，幾名勇士球團成員也在場。

上季在交易大限前從熱火轉戰勇士的巴特勒，助勇士上季季末打出23勝8敗攻勢，季後賽也挺進第2輪，本季成為傷兵，賽季提前報銷，讓原本16場比賽打下12勝的勇士戰力大減。

勇士原本對衝擊季後賽十分樂觀，巴特勒受傷後，總教練柯爾（Steve Kerr）坦言絕對受影響。

巴特勒和勇士還有一年5680萬美元合約，球隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）沒想過交易巴特勒，他說：「我認為他有出色的技巧、身體素質和球商，能長時間保持高水準的競技狀態，希望他能在明年某個時間點回歸。」

