NBA／復健大進展 泰托姆加入綠衫軍發展球隊練球

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

去年5月季後賽傷到阿基里斯腱的塞爾蒂克隊球星泰托姆（Jayson Tatum），復健路有巨大進展，他將加入「綠衫軍」的發展聯盟球隊練習，結束後將回到塞爾蒂克繼續復健。

塞爾蒂克發出公告指出，泰托姆將加入波士頓凱爾特人隊訓練，和隊友岡薩雷茲（Hugo Gonzalez）及威廉斯（Amari Williams）一同到凱爾特人的訓練基地奧爾巴赫中心（Auerbach Center）練球，結束後泰托姆將被召回，繼續復健行程。

塞爾蒂克並沒提供更多細節或是泰托姆可能的回歸時間點。

泰托姆去年5月季後賽傷到阿基里斯腱，不過塞爾蒂克本季在布朗（Jaylen Brown）領軍下仍打出34勝19敗戰績，暫排東區第三，讓泰托姆上周被問到回歸問題時表示，擔心加入球隊會影響現有的化學效應。

「這是我每天都在思考的問題。」泰托姆上podcast「The Pivot」時提到，本季隊友們已經打了超過50場沒有自己的比賽，已經有自己定位，也打出成功內容，讓自己忍不住想，自己加入會是什麼狀況，「我會想我是該復出，還是要等等？」

不過綠衫軍總管史蒂文斯（Brad Stevens）向泰托姆保證，球隊有他回歸會更好，要當家球星不用擔心。

