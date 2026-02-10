NBA／「揮拳全武行」共4人被驅逐 黃蜂10連勝美夢被活塞打醒

挑戰10連勝的黃蜂隊遭遇東區龍頭活塞隊，第三節發生嚴重肢體衝突，共4人被驅逐出場。活塞在一哥康寧漢（Cade Cunningham）31分領軍，加上老將哈里斯（Tobias Harris）關鍵時刻連得4分，終場以110：104險勝黃蜂。

第三節黃蜂中鋒迪亞巴特（Moussa Diabate）與活塞中鋒杜蘭（Jalen Duren）爆發肢體衝突，迪亞巴特多次做出揮拳動作，隊友攔都攔不住。黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）和惡名昭彰的活塞硬漢史都華（Isaiah Stewart）也加入戰局，最終四人都被驅逐出場。

BENCHES CLEAR IN PISTONS-HORNETS 😲



Moussa Diabate, Miles Bridges, Jalen Duren and Isaiah Stewart were all ejected following the altercation during Pistons-Hornets. pic.twitter.com/VeNSi6vEBR — ESPN (@espn) February 10, 2026

活塞三節打完領先10分，末節黃蜂一度追到4分差，但外線接連失準。最後一分鐘活塞老將哈里斯跳投命中，又2罰全中，取得8分領先，最終也順利拿下勝利。

活塞一哥康寧漢全場得到31分9籃板7助攻表現最佳，黃蜂方面，米勒（Brandon Miller）攻下全隊最高的24分，小鮑爾（LaMelo Ball）和新秀克努佩爾（Kon Knueppel）都攻下20分。