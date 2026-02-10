快訊

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

NBA／明星賽少大咖！勇士柯瑞膝傷未癒退出

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊當家球星柯瑞。 路透
勇士隊當家球星柯瑞。 路透

NBA明星賽將在本周末登場，但勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因膝傷問題，確定缺席今年賽事，讓明星賽「星光」黯淡不少。

勇士今天和灰熊隊交手，柯瑞因右膝傷勢持續缺席，教頭柯爾（Steve Kerr）賽前宣布，右膝遇髕骨股骨疼痛症候群的柯瑞無法參加明星賽。

髕骨股骨疼痛症候群又稱為「跑者膝」，今天是柯瑞連4場缺陣，台灣時間周四出戰馬刺隊的比賽也不會上陣。勇士球團表示，希望柯瑞能在明星賽周後歸隊，最快是台灣時間20日出戰塞爾蒂克隊時歸隊。

柯瑞之前受訪提到膝傷時表示，要在復健過程中不斷學習，才能找到最好方式，「因為還是會痛，必須試著消除所有發炎和疼痛。我們仍要監測和處理傷勢，但如果我太早回歸，傷勢可能會復發。」

柯瑞過去不曾有「跑者膝」問題，兩周前個人訓練卻感到不適，他先缺席一場比賽，之後帶著不適出賽兩場，但在碰活塞隊的第三節傷退，之後就免戰至今。

除了柯瑞，上季包辦MVP的雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也因傷退出明星賽；NBA昨天已宣布亞歷山大位置由火箭隊森根（Alperen Sengun）補上，柯瑞的位置還沒公告替補人選。

勇士 Stephen Curry
相關新聞

NBA／「揮拳全武行」共4人被驅逐 黃蜂10連勝美夢被活塞打醒

挑戰10連勝的黃蜂隊遭遇東區龍頭活塞隊，第三節發生嚴重肢體衝突，共4人被驅逐出場。活塞在一哥康寧漢（Cade Cunningham）31分領軍，加上老將哈里斯（Tobias Harris）關鍵時刻連得

NBA／公鹿補進砍分即戰力 湯瑪斯加盟助拳字母哥衝季後賽

公鹿雖然排名已經跌到東區第12，但他們在交易截止日過後顯然還沒打算放棄，選擇持續補強戰力，爭取搶下附加賽資格的機會 根據報導，先前被籃網裁掉的後衛湯瑪斯（Cam Thomas）已經同意與公鹿簽約

NBA／湖人「三巨頭」只合體10場 唐西奇又因傷缺陣

湖人隊和雷霆隊明天將上演西區強權對決，雷霆迎接球星威廉斯（Jalen Williams）歸隊，但湖人看板人物唐西奇（Lu...

NBA／沒要戴維斯提前關機 巫師總管期待「濃眉」本季出賽

10度入選明星賽的戴維斯（Anthony Davis）兩季換了3支球隊不說，還成「痛痛人」，本季更傳出因傷要提前「關機」...

NBA／雷納德狂飆41分 快艇少雙主將仍擒殺灰狼

替補入選明星賽的快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard），今天面對灰狼隊展現明星身手，全場轟下41分外帶8籃板，率...

