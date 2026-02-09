NBA／公鹿補進砍分即戰力 湯瑪斯加盟助拳字母哥衝季後賽

公鹿雖然排名已經跌到東區第12，但他們在交易截止日過後顯然還沒打算放棄，選擇持續補強戰力，爭取搶下附加賽資格的機會

根據報導，先前被籃網裁掉的後衛湯瑪斯（Cam Thomas）已經同意與公鹿簽約。這項消息是由湯瑪斯的經紀人朗佐尼（Tony Ronzone）所證實，公鹿期盼以之後準備回歸「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）為核心、搭配湯瑪斯的得分能量，展現出競爭力。

24歲的湯瑪斯過去3個賽季場均可貢獻21.4分，具備即插即用的進攻能力。他在夏天以1年590萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」續留籃網後，本季因左腿筋拉傷缺席前20場，復出後為籃網出賽期間，場均15.6分、3.1助攻。不過，籃網在上週交易截止日後出乎意料地選擇將他釋出，讓市場立即出現競逐。

湯瑪斯最終選擇密城並不意外。他表示：「我選擇密爾瓦基，因為他們真的想要我，而且他們告訴我，這幾年來一直對我有興趣。能讓這個機會成真很棒，我希望能盡快和大家見面、彼此熟悉，並立刻在場上做出貢獻。」

數據顯示，湯瑪斯本季投籃手感起伏，命中率40%、三分球33%，但他的自主得分能力正是公鹿所缺。公鹿在安戴托昆波上場時，每100回合可攻下123.2分，進攻效率屬聯盟頂尖；然而當「字母哥」不在場上，進攻效率驟降至109.5，成為聯盟後段班。湯瑪斯的到來，被視為填補這段「空窗期」的重要拼圖。

目前安戴托昆波正因右小腿拉傷休兵，公鹿則是難得迎來本季首度3連勝，目前落後第10名的黃蜂2場勝差。總教練瑞佛斯（Doc Rivers）日前重申，球隊沒有提前關機安戴托昆波的打算，仍將全力衝刺。

事實上，公鹿在截止日前曾聆聽各隊對安戴托昆波的報價，也與多隊進行交易討論，但最終選擇留下這位兩屆MVP，同時尋找能立刻提升戰力的補強。球隊消息人士透露，管理層仍相信能「挽救」字母哥時代，並嘗試再次以他為核心挑戰總冠軍。

值得一提的是，公鹿在截止日前也曾與籃網就湯瑪斯的交易進行接觸，但始終未能達成共識。

回顧上季，湯瑪斯在腿筋傷勢困擾下仍繳出場均24分、3.8助攻的成績，但他與籃網未能在休賽季談妥新合約，最終僅接受合格報價。本季1月23日，他甚至在對塞爾蒂克一戰中，因關鍵時刻拒絕出手而被換下，顯示雙方關係早有裂痕。

如今轉戰密城，湯瑪斯將在全新環境重新證明自己。對正努力守住季後賽希望的公鹿而言，這名年輕砍分手能否即刻帶來改變，將是接下來戰局的一大看點。