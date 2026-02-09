NBA／湖人「三巨頭」只合體10場 唐西奇又因傷缺陣

湖人隊和雷霆隊明天將上演西區強權對決，雷霆迎接球星威廉斯（Jalen Williams）歸隊，但湖人看板人物唐西奇（Luka Doncic）因左腿拉傷免戰，連兩場比賽缺陣。

唐西奇上周碰76人隊時拉傷，前一場出戰勇士隊就沒上陣，不過湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）透露診斷結果是「輕微」拉傷。

明星賽前湖人還有3場主場比賽，明天先碰雷霆，接續「背靠背」出戰馬刺隊，休息一天後迎戰唐西奇的前東家獨行俠隊。唐西奇是今年明星賽的「人氣王」，獲得超過340萬的球迷票選，讓他8年來第6度入選明星賽。

唐西奇目前也是聯盟「得分王」，場均32.8分外帶8.6助攻和7.8籃板，但本季因腿傷已缺陣9場，湖人在他缺席下的戰績是5勝4敗；因傷勢影響，唐西奇本季和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）及里夫斯（Austin Reaves）一共只合體打了10場比賽。

威廉斯開季因休養手腕傷勢缺陣一個月，上月17日碰熱火隊又傷到右腿，已經連續缺陣10場，不過雷霆已經將他移出傷兵名單，明天有望上陣。