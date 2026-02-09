NBA／湖人「三巨頭」只合體10場 唐西奇又因傷缺陣
湖人隊和雷霆隊明天將上演西區強權對決，雷霆迎接球星威廉斯（Jalen Williams）歸隊，但湖人看板人物唐西奇（Luka Doncic）因左腿拉傷免戰，連兩場比賽缺陣。
唐西奇上周碰76人隊時拉傷，前一場出戰勇士隊就沒上陣，不過湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）透露診斷結果是「輕微」拉傷。
明星賽前湖人還有3場主場比賽，明天先碰雷霆，接續「背靠背」出戰馬刺隊，休息一天後迎戰唐西奇的前東家獨行俠隊。唐西奇是今年明星賽的「人氣王」，獲得超過340萬的球迷票選，讓他8年來第6度入選明星賽。
唐西奇目前也是聯盟「得分王」，場均32.8分外帶8.6助攻和7.8籃板，但本季因腿傷已缺陣9場，湖人在他缺席下的戰績是5勝4敗；因傷勢影響，唐西奇本季和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）及里夫斯（Austin Reaves）一共只合體打了10場比賽。
威廉斯開季因休養手腕傷勢缺陣一個月，上月17日碰熱火隊又傷到右腿，已經連續缺陣10場，不過雷霆已經將他移出傷兵名單，明天有望上陣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。