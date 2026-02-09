NBA／雷納德轟41分 快艇少雙主將仍擒灰狼

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

替補入選明星賽的快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard），今天面對灰狼隊展現明星身手，全場轟下41分外帶8籃板，率隊以115：96踢館成功。

雷納德上半場就轟下24分，第二節尾聲更助隊打出18：2猛攻，半場打完取得54：42領先；第三節灰狼僅得16分，讓快艇再拉開領先，最終以19分差距收下2連勝。

快艇在缺少兩名交易來的主將葛蘭特（Darius Garland）和馬瑟倫（Bennedict Mathurin）下扳倒灰狼，除雷納德居首功，柯林斯（John Collins）9投6中貢獻15分，替補的柯南．尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）也有15分進帳。

從騎士隊被交易到快艇的葛蘭特，和「大鬍子」哈登（James Harden）互換東家，但因右腳拇指扭傷仍在養傷中；從溜馬被交易來的馬瑟倫則是要到後天碰火箭隊才會迎接新東家處女秀。

灰狼前一場浪費第三節還有的18分領先，遭西區戰績後段班的鵜鶘隊上演逆轉勝，今天又找不到準星，上半場三分球18投僅3中還出現13次失誤，當家球星愛德華（Anthony Edwards）6次外線常識都落空且包辦4失誤。

愛德華最終雖有全隊最高23分但外線8投僅1中，藍道（Julius Randle）17分已是全隊次高。灰狼近4戰吞下3敗，都是敗給勝率不到5成的球隊，今天得分不到三位數也僅是本季第二次。

