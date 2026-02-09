NBA／SGA因傷無緣明星賽 森根補進世界隊寫土耳其紀錄

上季包辦雙料MVP的雷霆隊球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因傷無緣明星賽，NBA公布，亞歷山大的位置將由火箭隊當家球星森根（Alperen Sengun）取代，讓森根寫下首位2度入選明星賽的土耳其選手紀錄。

亞歷山大因腹部肌肉拉傷退出明星賽，NBA主席席佛（Adam Silver）負責挑選受傷替補成員，本季場均20.8分、9.4籃板和6.3助攻的森根遞補入選，讓他連兩季在年度盛會亮相。森根去年入選就加入2007年同胞歐庫（Mehmet Okur）行列，兩人是史上唯二在明星賽亮相的土耳其球員，森根連兩年入選再締造新猷。

根據規則，頭10位選手由球迷、媒體和現役球員票選出列，14位替補球員由聯盟各隊總教練選出，席佛上周另外選了今年明星賽「地主」快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）進入明星賽陣容，讓兩支美國隊的成員人數到達16人。

今年賽制由兩支美國隊和一支世界隊出賽，三隊至少都有8名球員，將先進行單循環後取前兩名角逐冠軍。4場比賽都將進行12分鐘，也就是NBA比賽的一節時間。