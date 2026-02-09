NBA／里拉德三分球大賽挑戰第3冠 還創37年來首見紀錄

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
賽季還沒出賽過的里拉德將出征三分球大賽。 路透社
賽季還沒出賽過的里拉德將出征三分球大賽。 路透社

上季季後賽傷到阿基里斯腱的明星後衛里拉德（Damian Lillard），還沒穿上拓荒者隊球衣回歸，但將參與今年明星賽的三分球大賽，挑戰第3冠，成今年三分球大賽一大亮點。

從公鹿回到拓荒者的里拉德，加入2018年奪冠的太陽隊球星布克（Devin Booker）的行列，將和黃蜂隊克努佩爾（Kon Knueppel）、76人隊馬克西（Tyrese Maxey）、騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）、金塊隊穆雷（Jamal Murray）、公鹿隊波提斯（Bobby Portis Jr.）和熱火隊鮑威爾（Norman Powell）的參賽行列。

里拉德若能奪冠，將加入「大鳥」伯格（Larry Bird）和霍奇斯（Craig Hodges），成為史上第3位3度奪下三分球大賽冠軍的球員。

今年三分球大賽將在全明星賽周末先登場，接續才是投籃之星挑戰賽和灌籃大賽，技術挑戰賽今年取消舉行。這將是里拉德「回娘家」拓荒者後首度代表波特蘭亮相，由於本季還沒出賽紀錄，他將成史上第2位單季沒投進任何三分球的參賽者，1989年NBA邀請立陶宛球星庫爾蒂內蒂斯（Rimas Kurtinaitis）參賽，庫爾蒂內蒂斯生涯從沒打過NBA。

里拉德2023年奪下三分球大賽冠軍，隔年完成衛冕，去年挑戰三連霸失利，由熱火射手赫洛（Tyler Herro）登頂，不過今年赫洛並沒在參賽名單中。

NBA／每次出手都很舒服！馬刺卡瑟爾狂轟40分大三元 創多項驚人紀錄

馬刺今天主場迎戰獨行俠，年僅21歲的卡瑟爾（Stephon Castle）全場狂轟生涯新高40分，外加12籃板、12助攻，完成個人生涯第2次大三元，也締造NBA史上最年輕拿到至少「40分、12籃板、1

NBA／卡瑟爾穿法拉利喬丹鞋狂寫紀錄 溫班亞瑪讚「數據太誇張了」

上季贏得最佳新秀、年僅21歲的馬刺小將卡瑟爾（Stephon Castle），今天面對狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）領銜的獨行俠，繳出生涯至今的代表作。全場19投15中，高效率狂轟40分12

NBA／湖人補齊名單第15人 2年合約簽下22歲後衛「Kobe」

在交易大限過後，湖人確定最後的陣容名單補強。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）引述消息指出，湖人已經與22歲後衛布夫金（Kobe Bufkin）達成2年合約，其中包含20

NBA／21歲馬刺小將飆40分大三元 史上第3年輕僅次詹皇、唐西奇

美國職籃NBA賽事，聖安東尼奧馬刺新秀卡索（Stephon Castle），今天以罕見之姿在21歲就拿下40分大三元，不...

