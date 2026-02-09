HBL／能仁重返4強機會濃 陳建勳換背號看齊游艾喆

中央社／ 新北8日電
114學年度HBL高中籃球聯賽男子組8強賽8日在新莊體育館進行，由能仁家商與南湖高中交手，能仁陣中陳建勳（左）轟下全場最高32分，助隊終場以82比77拿下勝利。中央社
114學年度HBL高中籃球聯賽男子組8強賽8日在新莊體育館進行，由能仁家商與南湖高中交手，能仁陣中陳建勳（左）轟下全場最高32分，助隊終場以82比77拿下勝利。中央社

高中籃球聯賽HBL能仁家商今天靠著隊長陳建勳轟進32分，終場以82比77力退南湖高中，有望重返4強之列；本季換成7號背號的陳建勳透露，希望向學長游艾喆看齊。

校史曾4度稱霸HBL男子組的傳統勁旅能仁，近兩年無緣躋身4強之列，不過，就算本季身材處於劣勢，但在陳建勳積極感染下，全隊在8強階段打出拚勁，不僅接連擊敗上季冠、亞軍的松山高中、南山高中，今天更扳倒奪冠熱門的南湖高中，有望再度前進小巨蛋。

能仁此役面對強敵南湖，雖然開局投籃手感不佳，不過仍透過防守拚勁緊咬比分，前3節打完僅取得3分領先，而能仁在終場前25.9秒靠著高一菜鳥盧永茗大心臟走位、漂亮跑出空檔拿到關鍵2分，加上謝瑋恩罰進致勝2分，最後就以5分之差帶走勝利。

此役陳建勳狂飆全場最高32分，並進帳6記三分彈，完美扛下火力輸出，他在賽後接受媒體聯訪時表示，獲勝當下心情相當激動，甚至眼眶有點泛淚，畢竟南湖是可敬對手，而且在複賽雙方對戰是以落敗收場，因此誓言要在8強討回來，「真的有點累，不過很值得」。

來自宜蘭南澳的陳建勳，本季主動將背號換成能仁指標性的7號，他接受中央社記者採訪時透露，希望向旅日職籃球星的能仁學長游艾喆致敬，「對我來說能仁7號是領導者象徵，而艾喆學長剛好也來自宜蘭，期許自己向他看齊，帶領球隊拿到冠軍。」

籃球 HBL 能仁家商
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

HBL／隊長狂轟32分 能仁被「準絕殺」後拉出3連勝

圖輯／HBL陳建勳轟32分 能仁力退南湖搶下第三勝

HBL／從小看哥哥陳懷安打球 陳芯一圓小巨蛋夢想

圖輯／HBL許語珊再繳雙十演出 陽明力退苗商收四連勝

相關新聞

NBA／每次出手都很舒服！馬刺卡瑟爾狂轟40分大三元 創多項驚人紀錄

馬刺今天主場迎戰獨行俠，年僅21歲的卡瑟爾（Stephon Castle）全場狂轟生涯新高40分，外加12籃板、12助攻，完成個人生涯第2次大三元，也締造NBA史上最年輕拿到至少「40分、12籃板、1

NBA／卡瑟爾穿法拉利喬丹鞋狂寫紀錄 溫班亞瑪讚「數據太誇張了」

上季贏得最佳新秀、年僅21歲的馬刺小將卡瑟爾（Stephon Castle），今天面對狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）領銜的獨行俠，繳出生涯至今的代表作。全場19投15中，高效率狂轟40分12

NBA／湖人補齊名單第15人 2年合約簽下22歲後衛「Kobe」

在交易大限過後，湖人確定最後的陣容名單補強。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）引述消息指出，湖人已經與22歲後衛布夫金（Kobe Bufkin）達成2年合約，其中包含20

NBA／21歲馬刺小將飆40分大三元 史上第3年輕僅次詹皇、唐西奇

美國職籃NBA賽事，聖安東尼奧馬刺新秀卡索（Stephon Castle），今天以罕見之姿在21歲就拿下40分大三元，不...

NBA／生涯182次大三元超越「大O」 約柯奇衝擊榜首直追衛少

約柯奇（Nikola Jokic）今天面對公牛再度寫下歷史里程碑，全場繳出22分、17助攻、14籃板，完成本季第18次大三元，生涯累積達到182次，正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertso

NBA／後麥克朗時代4扣將力拚灌籃王 投籃大賽睽違11年回歸

即將登場的NBA明星賽系列活動，今年除了有灌籃與三分球等經典戲碼，久違的投籃大賽也在2015年之後首次回歸。各項活動人選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。