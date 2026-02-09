HBL／能仁重返4強機會濃 陳建勳換背號看齊游艾喆

高中籃球聯賽HBL，能仁家商今天靠著隊長陳建勳轟進32分，終場以82比77力退南湖高中，有望重返4強之列；本季換成7號背號的陳建勳透露，希望向學長游艾喆看齊。

校史曾4度稱霸HBL男子組的傳統勁旅能仁，近兩年無緣躋身4強之列，不過，就算本季身材處於劣勢，但在陳建勳積極感染下，全隊在8強階段打出拚勁，不僅接連擊敗上季冠、亞軍的松山高中、南山高中，今天更扳倒奪冠熱門的南湖高中，有望再度前進小巨蛋。

能仁此役面對強敵南湖，雖然開局投籃手感不佳，不過仍透過防守拚勁緊咬比分，前3節打完僅取得3分領先，而能仁在終場前25.9秒靠著高一菜鳥盧永茗大心臟走位、漂亮跑出空檔拿到關鍵2分，加上謝瑋恩罰進致勝2分，最後就以5分之差帶走勝利。

此役陳建勳狂飆全場最高32分，並進帳6記三分彈，完美扛下火力輸出，他在賽後接受媒體聯訪時表示，獲勝當下心情相當激動，甚至眼眶有點泛淚，畢竟南湖是可敬對手，而且在複賽雙方對戰是以落敗收場，因此誓言要在8強討回來，「真的有點累，不過很值得」。

來自宜蘭南澳的陳建勳，本季主動將背號換成能仁指標性的7號，他接受中央社記者採訪時透露，希望向旅日職籃球星的能仁學長游艾喆致敬，「對我來說能仁7號是領導者象徵，而艾喆學長剛好也來自宜蘭，期許自己向他看齊，帶領球隊拿到冠軍。」