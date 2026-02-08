快訊

寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫

NBA／湖人補齊名單第15人 2年合約簽下22歲後衛「Kobe」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人與22歲後衛布夫金(右)達成2年合約，其中包含2026-27年賽季的球隊選項。 路透社
湖人與22歲後衛布夫金(右)達成2年合約，其中包含2026-27年賽季的球隊選項。 路透社

在交易大限過後，湖人確定最後的陣容名單補強。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）引述消息指出，湖人已經與22歲後衛布夫金（Kobe Bufkin）達成2年合約，其中包含2026-27年賽季的球隊選項，他將補齊球隊第15個球員名額。

布夫金本季在湖人G聯盟附屬球隊南灣湖人表現亮眼，成為他重返NBA的重要關鍵。數據統計，布夫金在南灣湖人期間場均攻下24.7分，整體命中率49.6%、三分命中率43.1%，另有4.4籃板、3.6助攻與1.0抄截，穩定輸出讓球團評估後決定給予正式合約。這也是布夫金生涯第3個NBA賽季，生涯前兩年他都待在老鷹。

事實上，布夫金1月就曾以10天短約加入湖人，4場出賽場均上場11.3分鐘，貢獻3.0分與1.3籃板；去年11月他也曾以10天合約短暫效力曼菲斯灰熊，持續在聯盟邊緣尋求立足點。湖人內部人士私下表示，布夫金在短約期間展現的拚勁與防守態度，加上G聯盟的穩定進攻輸出，是球隊願意再給機會的重要原因。

身高193公分的布夫金，原是亞特蘭大老鷹在2023年選秀會以第15順位挑中的後衛，但前兩個賽季僅出賽27場，未能在輪換中站穩腳步。去年9月他被交易至籃網換取現金，隨後於10月遭到釋出，職業生涯一度陷入不確定狀態。

如今重返湖人，布夫金也被視為後場深度的重要補充。球團相關人士指出，合約中的球隊選項保留了未來彈性，「如果他延續在南灣的表現，我們希望能把這份能量帶到NBA層級。」

對布夫金而言，這不只是一次回歸，更是重新證明自己的關鍵機會。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

NBA／每次出手都很舒服！馬刺卡瑟爾狂轟40分大三元 創多項驚人紀錄

馬刺今天主場迎戰獨行俠，年僅21歲的卡瑟爾（Stephon Castle）全場狂轟生涯新高40分，外加12籃板、12助攻，完成個人生涯第2次大三元，也締造NBA史上最年輕拿到至少「40分、12籃板、1

NBA／卡瑟爾穿法拉利喬丹鞋狂寫紀錄 溫班亞瑪讚「數據太誇張了」

上季贏得最佳新秀、年僅21歲的馬刺小將卡瑟爾（Stephon Castle），今天面對狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）領銜的獨行俠，繳出生涯至今的代表作。全場19投15中，高效率狂轟40分12

NBA／湖人補齊名單第15人 2年合約簽下22歲後衛「Kobe」

在交易大限過後，湖人確定最後的陣容名單補強。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）引述消息指出，湖人已經與22歲後衛布夫金（Kobe Bufkin）達成2年合約，其中包含20

NBA／21歲馬刺小將飆40分大三元 史上第3年輕僅次詹皇、唐西奇

美國職籃NBA賽事，聖安東尼奧馬刺新秀卡索（Stephon Castle），今天以罕見之姿在21歲就拿下40分大三元，不...

NBA／生涯182次大三元超越「大O」 約柯奇衝擊榜首直追衛少

約柯奇（Nikola Jokic）今天面對公牛再度寫下歷史里程碑，全場繳出22分、17助攻、14籃板，完成本季第18次大三元，生涯累積達到182次，正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertso

NBA／後麥克朗時代4扣將力拚灌籃王 投籃大賽睽違11年回歸

即將登場的NBA明星賽系列活動，今年除了有灌籃與三分球等經典戲碼，久違的投籃大賽也在2015年之後首次回歸。各項活動人選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。