NBA／湖人補齊名單第15人 2年合約簽下22歲後衛「Kobe」

在交易大限過後，湖人確定最後的陣容名單補強。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）引述消息指出，湖人已經與22歲後衛布夫金（Kobe Bufkin）達成2年合約，其中包含2026-27年賽季的球隊選項，他將補齊球隊第15個球員名額。

布夫金本季在湖人G聯盟附屬球隊南灣湖人表現亮眼，成為他重返NBA的重要關鍵。數據統計，布夫金在南灣湖人期間場均攻下24.7分，整體命中率49.6%、三分命中率43.1%，另有4.4籃板、3.6助攻與1.0抄截，穩定輸出讓球團評估後決定給予正式合約。這也是布夫金生涯第3個NBA賽季，生涯前兩年他都待在老鷹。

事實上，布夫金1月就曾以10天短約加入湖人，4場出賽場均上場11.3分鐘，貢獻3.0分與1.3籃板；去年11月他也曾以10天合約短暫效力曼菲斯灰熊，持續在聯盟邊緣尋求立足點。湖人內部人士私下表示，布夫金在短約期間展現的拚勁與防守態度，加上G聯盟的穩定進攻輸出，是球隊願意再給機會的重要原因。

身高193公分的布夫金，原是亞特蘭大老鷹在2023年選秀會以第15順位挑中的後衛，但前兩個賽季僅出賽27場，未能在輪換中站穩腳步。去年9月他被交易至籃網換取現金，隨後於10月遭到釋出，職業生涯一度陷入不確定狀態。

如今重返湖人，布夫金也被視為後場深度的重要補充。球團相關人士指出，合約中的球隊選項保留了未來彈性，「如果他延續在南灣的表現，我們希望能把這份能量帶到NBA層級。」

對布夫金而言，這不只是一次回歸，更是重新證明自己的關鍵機會。