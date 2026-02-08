NBA／卡瑟爾穿法拉利喬丹鞋狂寫紀錄 溫班亞瑪讚「數據太誇張了」

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪盛讚卡瑟爾的精采表現。 路透社
上季贏得最佳新秀、年僅21歲的馬刺小將卡瑟爾（Stephon Castle），今天面對狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）領銜的獨行俠，繳出生涯至今的代表作。全場19投15中，高效率狂轟40分12籃板12助攻，完成生涯第2次大三元，也成為詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）之後史上第3年輕締造「40分大三元」的球員。

卡瑟爾成為「海軍上將」羅賓森（David Robinson）之後，馬刺隊史第2位繳出40分大三元表的球員；同時只用31分51秒就完成，是自1970-71年賽季開始統計上場時間以來，用時第2少的40分大三元表現，僅次於哈登（James Harden）的29分34秒。

「這是他目前為止打得最好的一場比賽，」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）賽後毫不吝嗇稱讚，「這是我親眼看過最誇張的數據之一。」

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）解析對手防守策略時也指出：「他們有時用中鋒守他，有時又提早壓迫，我們其實預期會再看到這些。卡瑟爾一開始就用傳球替隊友創造優勢，當你有這樣的心態，很多時候反而會回到自己身上。」

他也補充說：「他整晚的節奏、侵略性與平衡感都非常出色，真的令人驚豔。」

比賽結束後，全場18617名球迷遲遲不願離去，等待卡瑟爾走向場中央敲響象徵勝利的大鼓。隊友們輪流拍他的頭、用毛巾「招呼」他，卡瑟爾把毛巾掛在脖子上，用力敲下兩記「咚、咚」，全場隨即回以掌聲。

卡瑟爾賽後敲響勝利大鼓。 路透社
「那是我第一次敲鼓，」卡瑟爾笑說，「我覺得還可以吧。」

賽後休息室裡，卡瑟爾獨自裹著毛巾，靜靜回味這場生涯代表作。這一戰也讓他成為隊史第9位完成多次大三元的球員。

值得一提的是，他在這場比賽腳上穿著一雙紅色「Air Jordan 4014 Ferrari」，外型十分搶眼，但那雙球鞋賽後已經「消失」。

對此，卡瑟爾打趣說：「你們再也不會看到它們了，我不會再穿那雙鞋了。」

卡瑟爾(右2)腳上的紅色喬丹鞋格外注目。 法新社
