快訊

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 因不滿土地糾紛「北上燒稻草」

NBA／21歲馬刺小將飆40分大三元 史上第3年輕僅次詹皇、唐西奇

中央社／ 綜合外電報導
卡瑟爾寫下史上第3年輕40分大三元紀錄。 路透社
卡瑟爾寫下史上第3年輕40分大三元紀錄。 路透社

馬刺2年級生卡瑟爾（Stephon Castle），今天以罕見之姿在21歲就拿下40分大三元，不但領軍擊敗獨行俠，同時也躋身名人堂球星等級的紀錄之列。

法新社報導，卡瑟爾這場比賽的大三元，除了寫下單場個人新高的40分，另外包括12個籃板與12次助攻。在他超級表現下，馬刺最後以138比125擊敗近況低迷的獨行俠，笑納4連勝。

今年僅21歲的卡瑟爾是2024-25年賽季的年度最佳新秀，他今天亦成為NBA史上第3年輕就完成「40分大三元」的球員，僅次於聯盟超級巨星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）。

另外，就隊史而言，馬刺過去也只有名人堂球星羅賓森（David Robinson）拿過40分大三元，卡瑟爾如今也躋身這項紀錄之列。

卡瑟爾今天19投15中，效率驚人，甚至還繳出3次抄截與1次阻攻，這是馬刺在3天內第2度擊敗獨行俠，後者最近苦吞7連敗。

除了卡瑟爾的紀錄之夜，瓦賽爾（Devin Vassell）貢獻17分，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿16分並抓下11個籃板，馬刺上半場是以81比67領先。

獨行俠方面，湯普森（Klay Thompson）攻下全隊最高的19分，表現搶眼的選秀狀元佛雷格（CooperFlagg）得14分，不過連續4場至少狂取30分的紀錄也遭中斷。

佛雷格第四節並未上場，獨行俠總教練基德（JasonKidd）賽後表示，這名19歲的小將背部僵硬。

卡瑟爾在第四節中以漂亮的補扣拿下第40分，也將馬刺的領先擴大至129比108。

他在賽後表示：「感覺很好，但更重要的是，知道球隊也能贏球，感覺更棒。」

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／唐西奇缺陣還有詹姆斯！湖人輕取勇士奪3連勝

唐西奇交易滿一年 湖人與獨行俠都沒能成為贏家！

NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉

NBA／唐西奇火力高效率超越字母哥 榮登2020年代得分王寶座

相關新聞

NBA／每次出手都很舒服！馬刺卡瑟爾狂轟40分大三元 創多項驚人紀錄

馬刺今天主場迎戰獨行俠，年僅21歲的卡瑟爾（Stephon Castle）全場狂轟生涯新高40分，外加12籃板、12助攻，完成個人生涯第2次大三元，也締造NBA史上最年輕拿到至少「40分、12籃板、1

NBA／21歲馬刺小將飆40分大三元 史上第3年輕僅次詹皇、唐西奇

美國職籃NBA賽事，聖安東尼奧馬刺新秀卡索（Stephon Castle），今天以罕見之姿在21歲就拿下40分大三元，不...

NBA／生涯182次大三元超越「大O」 約柯奇衝擊榜首直追衛少

約柯奇（Nikola Jokic）今天面對公牛再度寫下歷史里程碑，全場繳出22分、17助攻、14籃板，完成本季第18次大三元，生涯累積達到182次，正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertso

NBA／後麥克朗時代4扣將力拚灌籃王 投籃大賽睽違11年回歸

即將登場的NBA明星賽系列活動，今年除了有灌籃與三分球等經典戲碼，久違的投籃大賽也在2015年之後首次回歸。各項活動人選...

NBA／唐西奇缺陣還有詹姆斯！湖人輕取勇士奪3連勝

勇士隊和湖人隊今天正面碰頭，兩隊當家球星都缺陣下，湖人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）繳出20分、10助攻、...

NBA／巫師新成員戴維斯本季報銷 楊恩何時登場仍未定

美國職籃NBA全明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），日前自獨行俠交易至巫師，據報因傷將缺席本季剩餘賽事；至於日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。