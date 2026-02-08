NBA／21歲馬刺小將飆40分大三元 史上第3年輕僅次詹皇、唐西奇
馬刺2年級生卡瑟爾（Stephon Castle），今天以罕見之姿在21歲就拿下40分大三元，不但領軍擊敗獨行俠，同時也躋身名人堂球星等級的紀錄之列。
法新社報導，卡瑟爾這場比賽的大三元，除了寫下單場個人新高的40分，另外包括12個籃板與12次助攻。在他超級表現下，馬刺最後以138比125擊敗近況低迷的獨行俠，笑納4連勝。
今年僅21歲的卡瑟爾是2024-25年賽季的年度最佳新秀，他今天亦成為NBA史上第3年輕就完成「40分大三元」的球員，僅次於聯盟超級巨星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）。
另外，就隊史而言，馬刺過去也只有名人堂球星羅賓森（David Robinson）拿過40分大三元，卡瑟爾如今也躋身這項紀錄之列。
卡瑟爾今天19投15中，效率驚人，甚至還繳出3次抄截與1次阻攻，這是馬刺在3天內第2度擊敗獨行俠，後者最近苦吞7連敗。
除了卡瑟爾的紀錄之夜，瓦賽爾（Devin Vassell）貢獻17分，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿16分並抓下11個籃板，馬刺上半場是以81比67領先。
獨行俠方面，湯普森（Klay Thompson）攻下全隊最高的19分，表現搶眼的選秀狀元佛雷格（CooperFlagg）得14分，不過連續4場至少狂取30分的紀錄也遭中斷。
佛雷格第四節並未上場，獨行俠總教練基德（JasonKidd）賽後表示，這名19歲的小將背部僵硬。
卡瑟爾在第四節中以漂亮的補扣拿下第40分，也將馬刺的領先擴大至129比108。
他在賽後表示：「感覺很好，但更重要的是，知道球隊也能贏球，感覺更棒。」
