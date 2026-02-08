NBA／生涯182次大三元超越「大O」 約柯奇衝擊榜首直追衛少

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇創下大三元里程碑。 美聯社
約柯奇（Nikola Jokic）今天面對公牛再度寫下歷史里程碑，全場繳出22分、17助攻、14籃板，完成本季第18次大三元，生涯累積達到182次，正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson），排名史上第2多。

這場比賽進行到第3節剩下6分13秒時，約柯奇一次精準傳球助攻布勞恩（Christian Braun）完成灌籃，送出本場第10次助攻，也就此確定完成大三元，現場氣氛瞬間沸騰。全場球迷起立致意，見證這個屬於時代級巨星的歷史時刻。

在約柯奇的紀錄之夜輝映下，穆雷（Jamal Murray）也火力支援28分11助攻，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）貢獻23分・金塊最終以136比120逆轉擊敗公牛，終結球隊近期3連敗。

談到自己再度攀升歷史排行榜，約柯奇一貫低調表示：「這代表我有很棒的隊友，很多進球都是他們幫我完成的，能贏球才是最重要的事。」

金塊教練團也毫不掩飾對這位核心中鋒的讚賞，一名球隊人士直言：「我們已經習慣看到他每晚做出不可思議的事，但這並不代表它不特別。」

目前歷史大三元排行榜第一仍是衛斯特布魯克（Russell Westbrook），累積207次，以兩人之間累積速度來看，約柯奇未來賽季有望直接超越，榮登榜首

在交易大限之前進行大規模陣容變動的公牛，此戰在7人得分上雙的均衡火力下，第三節末段殺出一波16比2攻勢，一度取得104比97領先；不過金塊卻在關鍵決勝期回敬20比2的猛烈反擊，一口氣奪回主導權。

