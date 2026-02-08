NBA／唐西奇缺陣還有詹姆斯！湖人輕取勇士奪3連勝
勇士隊和湖人隊今天正面碰頭，兩隊當家球星都缺陣下，湖人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）繳出20分、10助攻、7籃板全能表現，加上板凳出發的里夫斯（Austin Reaves）第四節率隊打出一波11：0攻勢，讓湖人以105：99守護主場，收下3連勝。
勇士當家球星柯瑞因「跑者膝」缺陣，勇士教練柯爾（Steve Kerr）今天透露下一場對灰熊隊的比賽柯瑞出賽成疑，不過有很大機會在全明星賽後才會回歸；湖人當家後衛唐西奇（Luka Doncic）則是因前一場碰76人隊時拉傷左腳，不過MRI檢查顯示沒有嚴重傷害，成湖人好消息。
唐西奇缺陣下，詹姆斯挺身而出，半場打完以41：42或下的湖人第三節轟下38分，反帶著79：71領先進入決勝節。
勇士靠桑托斯（Gui Santos）的外線進球追到87：88，湖人史馬特（Marcus Smart）兩罰俱中後，勇士在小裴頓（Gary Payton II）籃下進球後再追到1分差，不過湖人在肯納德（Luke Kennard）飆進外線、里夫斯（Austin Reaves）進球打出一波11：0猛攻，領先擴大到兩位數。
最後2分39秒勇士格林（Draymond Green）掩護把里夫斯撞倒在地，讓場面一度出現火藥味，不過衝突並未擴大，湖人也一路維持優勢，最終以105：99拿下3連勝。
湖人6人得分兩位數，詹姆斯20分最高，八村壘18分，里夫斯替補貢獻16分、8助攻；勇士以穆迪（Moses Moody）25分最高，桑托斯15分次高。
