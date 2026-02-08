快訊

搭高鐵目睹乘客將座椅轉向1角度 331萬人看傻：自己打造觀光列車

明明想省錢卻愈花愈兇？「少做一事」讓日常採買變成浪費源頭

NBA／唐西奇缺陣還有詹姆斯！湖人輕取勇士奪3連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯全能演出率湖人3連勝。 美聯社
詹姆斯全能演出率湖人3連勝。 美聯社

勇士隊和湖人隊今天正面碰頭，兩隊當家球星都缺陣下，湖人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）繳出20分、10助攻、7籃板全能表現，加上板凳出發的里夫斯（Austin Reaves）第四節率隊打出一波11：0攻勢，讓湖人以105：99守護主場，收下3連勝。

勇士當家球星柯瑞因「跑者膝」缺陣，勇士教練柯爾（Steve Kerr）今天透露下一場對灰熊隊的比賽柯瑞出賽成疑，不過有很大機會在全明星賽後才會回歸；湖人當家後衛唐西奇（Luka Doncic）則是因前一場碰76人隊時拉傷左腳，不過MRI檢查顯示沒有嚴重傷害，成湖人好消息。

唐西奇缺陣下，詹姆斯挺身而出，半場打完以41：42或下的湖人第三節轟下38分，反帶著79：71領先進入決勝節。

勇士靠桑托斯（Gui Santos）的外線進球追到87：88，湖人史馬特（Marcus Smart）兩罰俱中後，勇士在小裴頓（Gary Payton II）籃下進球後再追到1分差，不過湖人在肯納德（Luke Kennard）飆進外線、里夫斯（Austin Reaves）進球打出一波11：0猛攻，領先擴大到兩位數。

最後2分39秒勇士格林（Draymond Green）掩護把里夫斯撞倒在地，讓場面一度出現火藥味，不過衝突並未擴大，湖人也一路維持優勢，最終以105：99拿下3連勝。

湖人6人得分兩位數，詹姆斯20分最高，八村壘18分，里夫斯替補貢獻16分、8助攻；勇士以穆迪（Moses Moody）25分最高，桑托斯15分次高。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／歸隊助湖人大勝籃網結束客場8連戰 里夫斯：上場吼裁判才痛快

NBA／別搶了！ 詹姆斯不走了將穿湖人戰袍打完本賽季

唐西奇交易滿一年 湖人與獨行俠都沒能成為贏家！

NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉

相關新聞

NBA／每次出手都很舒服！馬刺卡瑟爾狂轟40分大三元 創多項驚人紀錄

馬刺今天主場迎戰獨行俠，年僅21歲的卡瑟爾（Stephon Castle）全場狂轟生涯新高40分，外加12籃板、12助攻，完成個人生涯第2次大三元，也締造NBA史上最年輕拿到至少「40分、12籃板、1

NBA／後麥克朗時代4扣將力拚灌籃王 投籃大賽睽違11年回歸

即將登場的NBA明星賽系列活動，今年除了有灌籃與三分球等經典戲碼，久違的投籃大賽也在2015年之後首次回歸。各項活動人選...

NBA／唐西奇缺陣還有詹姆斯！湖人輕取勇士奪3連勝

勇士隊和湖人隊今天正面碰頭，兩隊當家球星都缺陣下，湖人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）繳出20分、10助攻、...

NBA／巫師新成員戴維斯本季報銷 楊恩何時登場仍未定

美國職籃NBA全明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），日前自獨行俠交易至巫師，據報因傷將缺席本季剩餘賽事；至於日...

NBA／辱罵女裁判遭炎上 火箭中鋒森根：道歉了對方也理解

火箭隊明星中鋒森根（Alperen Sengun）日前出戰塞爾蒂克隊被驅逐出場，原因是用不雅字眼辱罵女裁判雷諾（Jenn...

NBA／轉戰老鷹繼續養傷 庫明加明星賽後再評估膝傷

庫明加（Jonathan Kuminga）脫離勇士隊有志難伸的「苦命」，交易大限前被送到老鷹隊，不過今天碰黃蜂隊的比賽仍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。