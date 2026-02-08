NBA／每次出手都很舒服！馬刺卡瑟爾狂轟40分大三元 創多項驚人紀錄

馬刺今天主場迎戰獨行俠，年僅21歲的卡瑟爾（Stephon Castle）全場狂轟生涯新高40分，外加12籃板、12助攻，完成個人生涯第2次大三元，也締造NBA史上最年輕拿到至少「40分、12籃板、12助攻」的紀錄，用一場歷史級表現帶領球隊以138比125擊敗對手，快意搶下4連勝。

根據統計，卡瑟爾以21歲98天之齡完成這項壯舉，超越原本由「大O」羅伯森（Oscar Robertson）保持的22歲33天紀錄，而巧合的是，他也剛好打破自己一年前對黃蜂所創下的單場33分生涯新高。

聽到「班馬」的盛讚，卡瑟爾笑著說：「我也不知道怎麼了，這一天好像特別不一樣。能打出這樣的比賽，真的像作夢一樣。站在場上，每一次出手都很舒服，看著球一顆顆進網，那種感覺真的太棒了。」

Stephon Castle ERUPTED for a 40-POINT TRIPLE-DOUBLE in the @spurs win 🤯



40 PTS (15-19 FGM)

12 REB

12 AST

3 STL pic.twitter.com/zGYZs0ZEj3 — NBA (@NBA) 2026年2月8日

卡瑟爾只用了31分51秒就完成這場不可思議的40分大三元，成為自1970-71年賽季開始統計上場時間以來，用時第2少的40分大三元表現，僅次於哈登（James Harden）曾用29分34秒繳出43分、12助攻、10籃板。

卡瑟爾全場19投15中，投籃命中率高達78.9%，成為NBA史上第2位在命中率75%以上完成40分大三元的球員，前一位正是傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain），而且他一人就完成過3次。此外，卡瑟爾還是「海軍上將」羅賓森（David Robinson）之後，馬刺隊史第2位能有40分大三元表現的球員。

卡瑟爾前10次出手全部命中，直到第三節剩下8分51秒才失手第一球，此外還貢獻3次抄截與1次阻攻。比賽進行到第四節剩下6分26秒時，他在隊友投籃失手後直接跟進空中把球塞進籃框，將比分拉開到129比108，也讓全場氣氛沸騰。

挾著卡瑟爾的紀錄之夜瘋狂演出，馬刺這波4連勝後目前在明星賽前已經累積36勝，創下自2016-17賽季以來同期最佳戰績。