快訊

軍購案卡關 鄭麗文：癥結在賴總統、找在野黨是畫錯重點

早餐少不了水煮蛋？專家提醒跟這蔬菜吃可能妨害營養吸收

台北國際書展倒數計時、6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

NBA／每次出手都很舒服！馬刺卡瑟爾狂轟40分大三元 創多項驚人紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
年僅21歲的卡瑟爾狂寫40分大三元紀錄。 路透社
年僅21歲的卡瑟爾狂寫40分大三元紀錄。 路透社

馬刺今天主場迎戰獨行俠，年僅21歲的卡瑟爾（Stephon Castle）全場狂轟生涯新高40分，外加12籃板、12助攻，完成個人生涯第2次大三元，也締造NBA史上最年輕拿到至少「40分、12籃板、12助攻」的紀錄，用一場歷史級表現帶領球隊以138比125擊敗對手，快意搶下4連勝。

根據統計，卡瑟爾以21歲98天之齡完成這項壯舉，超越原本由「大O」羅伯森（Oscar Robertson）保持的22歲33天紀錄，而巧合的是，他也剛好打破自己一年前對黃蜂所創下的單場33分生涯新高。

聽到「班馬」的盛讚，卡瑟爾笑著說：「我也不知道怎麼了，這一天好像特別不一樣。能打出這樣的比賽，真的像作夢一樣。站在場上，每一次出手都很舒服，看著球一顆顆進網，那種感覺真的太棒了。」

卡瑟爾只用了31分51秒就完成這場不可思議的40分大三元，成為自1970-71年賽季開始統計上場時間以來，用時第2少的40分大三元表現，僅次於哈登（James Harden）曾用29分34秒繳出43分、12助攻、10籃板。

卡瑟爾全場19投15中，投籃命中率高達78.9%，成為NBA史上第2位在命中率75%以上完成40分大三元的球員，前一位正是傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain），而且他一人就完成過3次。此外，卡瑟爾還是「海軍上將」羅賓森（David Robinson）之後，馬刺隊史第2位能有40分大三元表現的球員。

卡瑟爾前10次出手全部命中，直到第三節剩下8分51秒才失手第一球，此外還貢獻3次抄截與1次阻攻。比賽進行到第四節剩下6分26秒時，他在隊友投籃失手後直接跟進空中把球塞進籃框，將比分拉開到129比108，也讓全場氣氛沸騰。

挾著卡瑟爾的紀錄之夜瘋狂演出，馬刺這波4連勝後目前在明星賽前已經累積36勝，創下自2016-17賽季以來同期最佳戰績。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

NBA／每次出手都很舒服！馬刺卡瑟爾狂轟40分大三元 創多項驚人紀錄

馬刺今天主場迎戰獨行俠，年僅21歲的卡瑟爾（Stephon Castle）全場狂轟生涯新高40分，外加12籃板、12助攻，完成個人生涯第2次大三元，也締造NBA史上最年輕拿到至少「40分、12籃板、1

NBA／巫師新成員戴維斯本季報銷 楊恩何時登場仍未定

美國職籃NBA全明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），日前自獨行俠交易至巫師，據報因傷將缺席本季剩餘賽事；至於日...

NBA／辱罵女裁判遭炎上 火箭中鋒森根：道歉了對方也理解

火箭隊明星中鋒森根（Alperen Sengun）日前出戰塞爾蒂克隊被驅逐出場，原因是用不雅字眼辱罵女裁判雷諾（Jenn...

NBA／轉戰老鷹繼續養傷 庫明加明星賽後再評估膝傷

庫明加（Jonathan Kuminga）脫離勇士隊有志難伸的「苦命」，交易大限前被送到老鷹隊，不過今天碰黃蜂隊的比賽仍...

NBA／湖人全隊替「無名英雄」喝采！史馬特：我們知道他有多努力

湖人昨日在主場上演精彩逆轉，最終以119：115擊敗76人，收下近期二連勝。此役，里夫斯（Austin Reaves）轟下全場最高35分，成為第四節翻盤關鍵。不過，湖人能順利帶走勝利，另一名「無名英雄

NBA／「巔峰時期的我」 柏金斯自比溫班亞瑪引網友熱議

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）昨日再度展現全能身手，最終率隊以135：123擊敗獨行俠。賽後，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）的一番言論，更是引發

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。