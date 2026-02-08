NBA／後麥克朗時代4扣將力拚灌籃王 投籃大賽睽違11年回歸

快訊

中央社／ 綜合外電報導
灌籃大賽名單出爐。圖截自X
灌籃大賽名單出爐。圖截自X

即將登場的NBA明星賽系列活動，今年除了有灌籃與三分球等經典戲碼，久違的投籃大賽也在2015年之後首次回歸。各項活動人選今天公布，其中有許多都是初次登場的新人。

綜合法新社與路透社報導，14日舉行的灌籃大賽，4名新秀將主導這場養眼的活動。洛杉磯湖人213公分中鋒海斯（Jaxson Hayes）是今天公布的4名參戰新面孔之一，今年是他第7個NBA賽季，也是效力湖人的第3季。

聖安東尼奧馬刺前鋒布萊恩（Carter Bryant）與邁阿密熱火前鋒強生（Keshad Johnson），以及奧蘭多魔術後衛理查森（Jase Richardson）將同場競技，其中理查森的父親傑森（Jason Richardson）更是2002與2003年灌籃大賽冠軍。

至於創下連續3屆灌籃大賽冠軍的芝加哥公牛後衛麥克朗（Mac McClung），今年參加的是新秀挑戰賽（Rising Stars）。他是替補因傷未能參戰的馬刺隊賈西亞（David Jones Garcia）。

NBA同時也宣布「投籃大賽」名單。這項以技巧為主的團隊活動上次舉辦是2015年。以往每隊是由1名WNBA球星、1名現役球員和1名退役球星組成，本屆將由2名現役球員和1名退役傳奇球星合作。

今年參戰的4支隊伍包括：尼克隊（Team Knicks），由紐約尼克現役球星布朗森（Jalen Brunson）和唐斯（Karl-Anthony Towns），加上前神射球星休士頓（Allan Houston）組成。

全明星隊（Team All-Star），包括多倫多暴龍搖擺人巴恩斯（Scottie Barnes），衛冕總冠軍雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren），以及3屆全明星退役名將漢彌爾頓（Richard Hamilton）。

哈波隊（Team Harper）由3名哈波家族成員組成。5屆總冠軍得主老哈波（Ron Harper Sr.）領軍，外加他的2個兒子：波士頓塞爾蒂克的小哈波（Ron HarperJr.）與效命馬刺的戴蘭（Dylan Harper）。

最後一支卡麥隆隊（Team Cameron）來自杜克大學（Duke）校友，包括老鷹當家球星強生（Jalen Johnson）、黃蜂超級新秀克努佩爾（Kon Knueppel），以及征戰聯盟14年的退役名人麥格提（Corey Maggette）。卡麥隆即是杜克大學的主場名。

