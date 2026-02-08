NBA／後麥克朗時代4扣將力拚灌籃王 投籃大賽睽違11年回歸

即將登場的NBA明星賽系列活動，今年除了有灌籃與三分球等經典戲碼，久違的投籃大賽也在2015年之後首次回歸。各項活動人選今天公布，其中有許多都是初次登場的新人。

綜合法新社與路透社報導，14日舉行的灌籃大賽，4名新秀將主導這場養眼的活動。洛杉磯湖人213公分中鋒海斯（Jaxson Hayes）是今天公布的4名參戰新面孔之一，今年是他第7個NBA賽季，也是效力湖人的第3季。

Chicago Bulls guard Mac McClung will replace injured San Antonio Spurs guard David Jones Garcia on Team Austin in the 2026 Castrol Rising Stars. Jones Garcia is unable to participate because of a right ankle injury.



Honorary coaches Carmelo Anthony (Team Melo), Vince Carter… pic.twitter.com/ex4P03iPi5 — NBA Communications (@NBAPR) 2026年2月7日

聖安東尼奧馬刺前鋒布萊恩（Carter Bryant）與邁阿密熱火前鋒強生（Keshad Johnson），以及奧蘭多魔術後衛理查森（Jase Richardson）將同場競技，其中理查森的父親傑森（Jason Richardson）更是2002與2003年灌籃大賽冠軍。

至於創下連續3屆灌籃大賽冠軍的芝加哥公牛後衛麥克朗（Mac McClung），今年參加的是新秀挑戰賽（Rising Stars）。他是替補因傷未能參戰的馬刺隊賈西亞（David Jones Garcia）。

NBA同時也宣布「投籃大賽」名單。這項以技巧為主的團隊活動上次舉辦是2015年。以往每隊是由1名WNBA球星、1名現役球員和1名退役球星組成，本屆將由2名現役球員和1名退役傳奇球星合作。

The teams ⬇️ pic.twitter.com/aRnMrwuDcO — NBA Communications (@NBAPR) 2026年2月7日

今年參戰的4支隊伍包括：尼克隊（Team Knicks），由紐約尼克現役球星布朗森（Jalen Brunson）和唐斯（Karl-Anthony Towns），加上前神射球星休士頓（Allan Houston）組成。

全明星隊（Team All-Star），包括多倫多暴龍搖擺人巴恩斯（Scottie Barnes），衛冕總冠軍雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren），以及3屆全明星退役名將漢彌爾頓（Richard Hamilton）。

哈波隊（Team Harper）由3名哈波家族成員組成。5屆總冠軍得主老哈波（Ron Harper Sr.）領軍，外加他的2個兒子：波士頓塞爾蒂克的小哈波（Ron HarperJr.）與效命馬刺的戴蘭（Dylan Harper）。

最後一支卡麥隆隊（Team Cameron）來自杜克大學（Duke）校友，包括老鷹當家球星強生（Jalen Johnson）、黃蜂超級新秀克努佩爾（Kon Knueppel），以及征戰聯盟14年的退役名人麥格提（Corey Maggette）。卡麥隆即是杜克大學的主場名。