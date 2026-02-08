快訊

009816主打「不配息利滾利」掛牌首日爆量36萬張！解析強在哪

疑工程承包舊恨加尾牙敬酒起口角 老闆吃到一半遭痛毆押走後丟包

陸中小企再引工安疑慮 山西生產車間爆炸增至7人死亡、1人失聯

NBA／罵女裁判遭炎上 火箭球星森根：道歉了對方也理解

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

火箭隊明星中鋒森根（Alperen Sengun）日前出戰塞爾蒂克隊被驅逐出場，原因是用不雅字眼辱罵女裁判雷諾（Jenna Reneau），罵人影片這幾天網路發酵。今天火箭以112：106擊敗衛冕軍雷霆隊後，森根首度談到這起事件，他坦言自己「不成熟」，比賽後也馬上向雷諾致歉。

事件發生在台灣時間2月5日，森根不只一次用侮辱性字眼辱罵雷諾，第四節被吹出場後仍念念有詞，他今天承認犯錯，「我當時的行為很不成熟，當時我在衝動下說了不該說的話，但我為此很懊惱。」

火箭當時落後塞爾蒂克25分，森根在一次上籃有碰撞但裁判沒響哨後對雷諾飆不雅字眼，他坦言當時只是將個人怒氣發洩到第一季執法的雷諾身上。

森根今天繳出17分、12籃板、11助攻的本季第2度「大三元」，他表示當天比賽的賽後馬上就去裁判休息室和雷諾道歉，「有時你無法控制自己，但我應該更懂事一些。但我有解決這件事，我去休息室並道歉，我握了她的手，告訴她這種事不會再發生。那是我一時衝動，她也理解，事情有了圓滿結尾。」

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／轉戰老鷹繼續養傷 庫明加明星賽後再評估膝傷

NBA／「巔峰時期的我」 柏金斯自比溫班亞瑪引網友熱議

NBA／哈登原有意重返火箭？名記爆料最終轉戰騎士原因

NBA／交易大限靜悄悄火箭慘敗 黃蜂交易獲好評還收暌違28年8連勝

相關新聞

NBA／罵女裁判遭炎上 火箭球星森根：道歉了對方也理解

火箭隊明星中鋒森根（Alperen Sengun）日前出戰塞爾蒂克隊被驅逐出場，原因是用不雅字眼辱罵女裁判雷諾（Jenn...

NBA／轉戰老鷹繼續養傷 庫明加明星賽後再評估膝傷

庫明加（Jonathan Kuminga）脫離勇士隊有志難伸的「苦命」，交易大限前被送到老鷹隊，不過今天碰黃蜂隊的比賽仍...

NBA／湖人全隊替「無名英雄」喝采！史馬特：我們知道他有多努力

湖人昨日在主場上演精彩逆轉，最終以119：115擊敗76人，收下近期二連勝。此役，里夫斯（Austin Reaves）轟下全場最高35分，成為第四節翻盤關鍵。不過，湖人能順利帶走勝利，另一名「無名英雄

NBA／「巔峰時期的我」 柏金斯自比溫班亞瑪引網友熱議

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）昨日再度展現全能身手，最終率隊以135：123擊敗獨行俠。賽後，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）的一番言論，更是引發

NBA／不受「大Z條款」限制 38歲康利確定回歸灰狼

38歲的老控衛康利（Mike Conley Jr.）在今年季中交易截止日前先後被送到公牛和黃蜂，隨後就被裁掉；如今根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）引述聯盟消息來源指出，

NBA／歷經最難熬交易案後險勝國王 泰隆魯：很多人都哭了

快艇在昨天交易大限前共計完成兩筆重磅交易案，分別送走兩大主力哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zub...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。