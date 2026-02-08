NBA／罵女裁判遭炎上 火箭球星森根：道歉了對方也理解

火箭隊明星中鋒森根（Alperen Sengun）日前出戰塞爾蒂克隊被驅逐出場，原因是用不雅字眼辱罵女裁判雷諾（Jenna Reneau），罵人影片這幾天網路發酵。今天火箭以112：106擊敗衛冕軍雷霆隊後，森根首度談到這起事件，他坦言自己「不成熟」，比賽後也馬上向雷諾致歉。

事件發生在台灣時間2月5日，森根不只一次用侮辱性字眼辱罵雷諾，第四節被吹出場後仍念念有詞，他今天承認犯錯，「我當時的行為很不成熟，當時我在衝動下說了不該說的話，但我為此很懊惱。」

火箭當時落後塞爾蒂克25分，森根在一次上籃有碰撞但裁判沒響哨後對雷諾飆不雅字眼，他坦言當時只是將個人怒氣發洩到第一季執法的雷諾身上。

森根今天繳出17分、12籃板、11助攻的本季第2度「大三元」，他表示當天比賽的賽後馬上就去裁判休息室和雷諾道歉，「有時你無法控制自己，但我應該更懂事一些。但我有解決這件事，我去休息室並道歉，我握了她的手，告訴她這種事不會再發生。那是我一時衝動，她也理解，事情有了圓滿結尾。」