快訊

陸中小企再引工安疑慮 山西生產車間爆炸增至7人死亡、1人失聯

「世紀血案」製作公司被起底！曾推「幻術」談319槍擊：未訪談當事人

北捷中山站夜驚魂！男藏2把水果刀引恐慌 遭大批警力包圍管束畫面曝

NBA／轉戰老鷹繼續養傷 庫明加明星賽後再評估膝傷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

庫明加（Jonathan Kuminga）脫離勇士隊有志難伸的「苦命」，交易大限前被送到老鷹隊，不過今天碰黃蜂隊的比賽仍沒能上陣。老鷹今天賽前宣布，庫明加左膝骨頭挫傷，至少會再休息一周。

庫明加是上月22日代表勇士出戰獨行俠隊時受傷，勇士球團原本預估他明星賽前可回歸，不過老鷹球團延後庫明加的復出時程，明星賽後將再做評估。

本季庫明加只上場20場，場均出賽23.8分鐘，成績是12.1分、5.9籃板和2.5助攻。

老鷹是透過交易得到庫明加和希爾德（Buddy Hield），把波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）送去勇士；今天庫明加雖缺陣，不過因缺牙缺席4場的歐康古（Onyeka Okongwu）歸隊，賽前熱身還戴著面罩。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／「巔峰時期的我」 柏金斯自比溫班亞瑪引網友熱議

NBA／湖人送走文森補進老鷹神射手 洛媒評今夏可擁超大操作空間

NBA／庫明加、波爾辛吉斯交易案 ESPN評價勇士C+、老鷹B+

NBA／勇士終於交易庫明加！換回老鷹明星長人波爾辛吉斯

相關新聞

NBA／轉戰老鷹繼續養傷 庫明加明星賽後再評估膝傷

庫明加（Jonathan Kuminga）脫離勇士隊有志難伸的「苦命」，交易大限前被送到老鷹隊，不過今天碰黃蜂隊的比賽仍...

NBA／湖人全隊替「無名英雄」喝采！史馬特：我們知道他有多努力

湖人昨日在主場上演精彩逆轉，最終以119：115擊敗76人，收下近期二連勝。此役，里夫斯（Austin Reaves）轟下全場最高35分，成為第四節翻盤關鍵。不過，湖人能順利帶走勝利，另一名「無名英雄

NBA／「巔峰時期的我」 柏金斯自比溫班亞瑪引網友熱議

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）昨日再度展現全能身手，最終率隊以135：123擊敗獨行俠。賽後，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）的一番言論，更是引發

NBA／不受「大Z條款」限制 38歲康利確定回歸灰狼

38歲的老控衛康利（Mike Conley Jr.）在今年季中交易截止日前先後被送到公牛和黃蜂，隨後就被裁掉；如今根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）引述聯盟消息來源指出，

NBA／歷經最難熬交易案後險勝國王 泰隆魯：很多人都哭了

快艇在昨天交易大限前共計完成兩筆重磅交易案，分別送走兩大主力哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zub...

NBA／才被交易直接宣告報銷！戴維斯本季出賽數創生涯新低

獨行俠在季中交易大限前將戴維斯（Anthony Davis）送往巫師。根據《Prime Video》知名記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，考量戴維斯對球隊未來計畫的重要性，巫師將讓這名明星

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。