NBA／轉戰老鷹繼續養傷 庫明加明星賽後再評估膝傷

庫明加（Jonathan Kuminga）脫離勇士隊有志難伸的「苦命」，交易大限前被送到老鷹隊，不過今天碰黃蜂隊的比賽仍沒能上陣。老鷹今天賽前宣布，庫明加左膝骨頭挫傷，至少會再休息一周。

庫明加是上月22日代表勇士出戰獨行俠隊時受傷，勇士球團原本預估他明星賽前可回歸，不過老鷹球團延後庫明加的復出時程，明星賽後將再做評估。

本季庫明加只上場20場，場均出賽23.8分鐘，成績是12.1分、5.9籃板和2.5助攻。

老鷹是透過交易得到庫明加和希爾德（Buddy Hield），把波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）送去勇士；今天庫明加雖缺陣，不過因缺牙缺席4場的歐康古（Onyeka Okongwu）歸隊，賽前熱身還戴著面罩。