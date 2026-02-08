NBA／轉戰老鷹繼續養傷 庫明加明星賽後再評估膝傷
庫明加（Jonathan Kuminga）脫離勇士隊有志難伸的「苦命」，交易大限前被送到老鷹隊，不過今天碰黃蜂隊的比賽仍沒能上陣。老鷹今天賽前宣布，庫明加左膝骨頭挫傷，至少會再休息一周。
庫明加是上月22日代表勇士出戰獨行俠隊時受傷，勇士球團原本預估他明星賽前可回歸，不過老鷹球團延後庫明加的復出時程，明星賽後將再做評估。
本季庫明加只上場20場，場均出賽23.8分鐘，成績是12.1分、5.9籃板和2.5助攻。
老鷹是透過交易得到庫明加和希爾德（Buddy Hield），把波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）送去勇士；今天庫明加雖缺陣，不過因缺牙缺席4場的歐康古（Onyeka Okongwu）歸隊，賽前熱身還戴著面罩。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。