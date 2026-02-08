快訊

台北國際書展倒數計時、6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

ETF主動式、被動式怎選？把握四字訣 發揮最好投資效果

MLB／曾隨道奇奪冠！跑壘專家34歲驟逝 教頭羅伯茲震驚悲痛

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／巫師新成員戴維斯本季報銷 楊恩何時登場仍未定

中央社／ 綜合外電報導
楊恩加入巫師至今仍未登場。 美聯社
楊恩加入巫師至今仍未登場。 美聯社

明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），日前自獨行俠交易至巫師，據報因傷將缺席本季剩餘賽事；至於日前換來的另一名好手楊恩（Trae Young），目前也是名列傷兵。

路透社引述報導，巫師最近換來的主將戴維斯，因左手韌帶受損及腹股溝傷勢，預計要等到2026-27年賽季才會為新東家上場。

戴維斯是在5日交易截止日前，透過一筆涉及9名球員、3支球隊以及多個選秀權的交易，自達拉斯獨行俠轉戰巫師。

巫師目前戰績14勝36敗，距離東區附加賽門檻尚有9場勝差，據傳傾向讓戴維斯充分休養，以利傷勢完全復原。

戴維斯1月8日在對猶他爵士一役受傷，巫師不但當天吞敗，戴維斯自此之後也未再登場。他本季效力獨行俠期間僅出賽20場，場均貢獻20.4分、11.1籃板、2.8助攻及1.7阻攻。

身為10度入選全明星的球星，戴維斯也是去年2月震撼聯盟重磅交易的核心，當時獨行俠將王牌唐西奇（Luka Doncic）送往洛杉磯湖人換來戴維斯。不過加盟獨行俠之後，戴維斯上個球季因傷僅為獨行俠出賽9場。

巫師目前也在等待新加入的楊恩（Trae Young）亮相。這位4屆全明星後衛1月9日自亞特蘭大老鷹轉隊而來，但因右膝內側副韌帶扭傷及右大腿挫傷，至今也未能出戰。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／才被交易直接宣告報銷！戴維斯本季出賽數創生涯新低

NBA／戴維斯轉戰巫師穿回23號 上一人已是23年前喬丹

NBA／圍繞「狀元」佛雷格重建 獨行俠送走高薪戴維斯

NBA／獨行俠又是重磅交易！戴維斯被賣到巫師 牽涉8球員5選秀權

相關新聞

NBA／巫師新成員戴維斯本季報銷 楊恩何時登場仍未定

美國職籃NBA全明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），日前自獨行俠交易至巫師，據報因傷將缺席本季剩餘賽事；至於日...

NBA／辱罵女裁判遭炎上 火箭中鋒森根：道歉了對方也理解

火箭隊明星中鋒森根（Alperen Sengun）日前出戰塞爾蒂克隊被驅逐出場，原因是用不雅字眼辱罵女裁判雷諾（Jenn...

NBA／轉戰老鷹繼續養傷 庫明加明星賽後再評估膝傷

庫明加（Jonathan Kuminga）脫離勇士隊有志難伸的「苦命」，交易大限前被送到老鷹隊，不過今天碰黃蜂隊的比賽仍...

NBA／湖人全隊替「無名英雄」喝采！史馬特：我們知道他有多努力

湖人昨日在主場上演精彩逆轉，最終以119：115擊敗76人，收下近期二連勝。此役，里夫斯（Austin Reaves）轟下全場最高35分，成為第四節翻盤關鍵。不過，湖人能順利帶走勝利，另一名「無名英雄

NBA／「巔峰時期的我」 柏金斯自比溫班亞瑪引網友熱議

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）昨日再度展現全能身手，最終率隊以135：123擊敗獨行俠。賽後，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）的一番言論，更是引發

NBA／不受「大Z條款」限制 38歲康利確定回歸灰狼

38歲的老控衛康利（Mike Conley Jr.）在今年季中交易截止日前先後被送到公牛和黃蜂，隨後就被裁掉；如今根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）引述聯盟消息來源指出，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。