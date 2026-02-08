NBA／巫師新成員戴維斯本季報銷 楊恩何時登場仍未定

明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），日前自獨行俠交易至巫師，據報因傷將缺席本季剩餘賽事；至於日前換來的另一名好手楊恩（Trae Young），目前也是名列傷兵。

路透社引述報導，巫師最近換來的主將戴維斯，因左手韌帶受損及腹股溝傷勢，預計要等到2026-27年賽季才會為新東家上場。

戴維斯是在5日交易截止日前，透過一筆涉及9名球員、3支球隊以及多個選秀權的交易，自達拉斯獨行俠轉戰巫師。

巫師目前戰績14勝36敗，距離東區附加賽門檻尚有9場勝差，據傳傾向讓戴維斯充分休養，以利傷勢完全復原。

戴維斯1月8日在對猶他爵士一役受傷，巫師不但當天吞敗，戴維斯自此之後也未再登場。他本季效力獨行俠期間僅出賽20場，場均貢獻20.4分、11.1籃板、2.8助攻及1.7阻攻。

身為10度入選全明星的球星，戴維斯也是去年2月震撼聯盟重磅交易的核心，當時獨行俠將王牌唐西奇（Luka Doncic）送往洛杉磯湖人換來戴維斯。不過加盟獨行俠之後，戴維斯上個球季因傷僅為獨行俠出賽9場。

巫師目前也在等待新加入的楊恩（Trae Young）亮相。這位4屆全明星後衛1月9日自亞特蘭大老鷹轉隊而來，但因右膝內側副韌帶扭傷及右大腿挫傷，至今也未能出戰。