NBA／湖人全隊替「無名英雄」喝采！史馬特：我們知道他有多努力

湖人昨日在主場上演精彩逆轉，最終以119：115擊敗76人，收下近期二連勝。此役，里夫斯（Austin Reaves）轟下全場最高35分，成為第四節翻盤關鍵。不過，湖人能順利帶走勝利，另一名「無名英雄」同樣功不可沒。賽後全隊也特別在休息室內替他慶祝。

「他是一位真正的職業球員，這也是為什麼克萊柏（Maxi Kleber）還能留在聯盟、還能站在這支球隊裡。不論是在練習、比賽，不管他上場2分鐘還是20分鐘，他每天都帶著同樣的態度與付出，這也是我們為什麼會這樣肯定他的原因。」史馬特（Marcus Smart）稱讚道。

史馬特進一步補充，「我們很享受看克萊柏打球，因為我們知道他有多努力，也清楚他每一晚會帶來什麼樣的表現。這對我們來說一點都不意外，只是很高興看到他終於有機會在場上展現。」

由於替補中鋒海斯（Jaxson Hayes）日前因推擠巫師吉祥物遭到聯盟禁賽，克萊柏因此獲得大量上場時間。他此役出賽26分鐘，攻下4分、4籃板、4助攻與3抄截，正負值高達全隊最高的+23。

值得一提的是，克萊柏全場抓下4個籃板皆為進攻籃板，為湖人製造多次二波進攻機會；更重要的是，他在第四節成功扛住76人當家中鋒安比德（Joel Embiid），成為防守端的重要支點。

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）同樣指出，克萊柏的價值不完全反映在數據表上。

「Maxi做了很多不會出現在數據表上的事情。上半場他幫里夫斯做了一次「Gortat擋拆」，最後階段又用同樣的擋拆幫助詹姆斯（LeBron James）完成中路暴扣。他的防守表現非常出色，尤其換防到馬克西（Tyrese Maxey）時的壓制能力。」

事實上，克萊柏本場出賽26分鐘，也寫下個人本季單場最高上場時間。儘管本季角色起伏不定，但他始終保持準備狀態，即便未獲上場，也在更衣室扮演穩定軍心角色。自透過唐西奇交易來到湖人後，他一度受傷勢困擾，如今已完全恢復健康。

「不管Maxi前一場有沒有上場，或是打完好表現後下一場變成DNP，他的態度、精神和當隊友的方式從來沒變過。他就是那種，讓所有人都很容易為他加油的球員。」瑞迪克說道。

本季至今，克萊柏共出賽25場、包含1場先發，場均上陣11分鐘，繳出2分、1.8籃板，投籃命中率37.8%，罰球命中率75%的成績。