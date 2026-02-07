NBA／「巔峰時期的我」 柏金斯自比溫班亞瑪引網友熱議

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
柏金斯直言溫班亞瑪是巔峰時期的自己。 路透。
馬刺當家球星溫班亞瑪Victor Wembanyama）昨日再度展現全能身手，最終率隊以135：123擊敗獨行俠。賽後，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）的一番言論，更是引發球迷熱烈討論。

前NBA中鋒柏金斯在節目《NBA Today》中，將溫班亞瑪與自己作比較，直言對方是巔峰時期的自己。

「溫班亞瑪不讓任何人把他放進一個框架裡。有人抱怨他應該多往禁區打，但他昨天就是投那些三分球，而且還一直投進。他就是我巔峰時期的最佳例子。」柏金斯說道。

隨後，柏金斯進一步解釋這番比喻的用意，強調溫班亞瑪在場上的選擇，經常刻意與傳統方向不同，「當大家都往右走的時候，我通常會選擇往左，而他也是這樣的球員。」帕金斯補充。

現年22歲的溫班亞瑪，正迎來個人生涯第三個NBA賽季。此役面對獨行俠，他上場34分鐘，繳出29分、11籃板、6助攻、3火鍋、2抄截的全能成績單，投籃14投9中、三分球9投5中、罰球8投6中。

本季至今，溫班亞瑪出賽37場、其中28場先發，場均可貢獻24.2分、11.1籃板、2.8助攻與2.7火鍋，投籃命中率與三分命中率皆創下生涯新高，持續扮演馬刺攻防兩端核心。

隨著本場勝利入袋，馬刺戰績提升至35勝16敗，暫居西區第2，並將於明日回到主場再度迎戰獨行俠，力拚4連勝。

