電影「世紀血案」道歉了！開拍未通知林義雄遭撻伐 劇組聲明還原始末

知名製作人劉淞山返台猝逝！身分曝光「是曹蘭舅舅」

NBA／不受「大Z條款」限制 38歲康利確定回歸灰狼

聯合新聞網／ 綜合外電報導
康利將回歸灰狼。 路透社
康利將回歸灰狼。 路透社

38歲的老控衛康利（Mike Conley Jr.）在今年季中交易截止日前先後被送到公牛和黃蜂，隨後就被裁掉；如今根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）引述聯盟消息來源指出，康利已經計畫重新與灰狼完成簽約，雙方目前正在協調正式回歸的時間點。

灰狼原先是為了處理豪華稅問題，將康利送往公牛，隨後公牛又在另一筆三方交易中，把康利轉手至黃蜂。由於康利是在被「二度交易」後才遭到釋出，因此沒有被聯盟「大Z條款」所限制規定，得以重新與原球隊灰狼簽約。

「大Z條款」的核心規則是，當某個被交易的球員在同一賽季內，即便被新球隊裁掉成為自由球員，也不能直接回歸原交易送出之球隊；但這條規則存在關鍵例外，倘若該名球員繼續被交易至第3方球隊後再被裁掉，將不受此限制，原球隊可直接簽回。

談到這段過程，聯盟人士透露，灰狼始終有意讓康利回到球隊，只是必須先完成帳面上的薪資操作，如今障礙排除，雙方也迅速取得共識。康利預計將在近日內正式重返明尼蘇達。值得一提的是，灰狼透過這樣的操作，團隊薪資降至第一層豪華稅線之下，豪華稅也從2400萬美元降至380萬美元。

康利在生涯19個賽季中長期扮演穩定軍心的控球後衛角色，但隨著年紀增長，狀態也逐漸下滑。本季他為灰狼出賽44場，其中僅9場先發，場均上場18.5分鐘，繳出4.4分、1.8籃板與2.9助攻，皆創下個人生涯新低。自2023-24賽季完整加入灰狼以來，他的效率值（PER）也從15.7一路下滑至13.1，本季則降至8.9。

即便如此，灰狼內部仍高度肯定康利的經驗與場上指揮能力。一名球隊相關人士私下表示：「他可能不再是數據型球員，但在休息室與比賽節奏的掌控上，康利依舊能帶來價值。」

顯然，對於一支以年輕核心為主的球隊而言，像康利這樣的老將存在仍具有無可取代的意義，特別是灰狼今年後場也欠缺足夠的替補戰力，能收回康利也能降低豪華稅，可說是兩全其美。

