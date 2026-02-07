快訊

NBA／歷經最難熬交易案後險勝國王 泰隆魯：很多人都哭了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
過去與雷納德(中)並肩作戰的隊友們已經完全離開。 路透社
過去與雷納德(中)並肩作戰的隊友們已經完全離開。 路透社

快艇在昨天交易大限前共計完成兩筆重磅交易案，分別送走兩大主力哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zubac），在今天出戰國王賽前，快艇前鋒貝頓（Nicolas Batum）就直言，送走祖巴茲是他生涯18年至今最令人難受的一次經驗，總教練泰隆魯也透露，不少球員都因此落淚。

快艇在今年交易大限前決定做出重大變革，將哈登與祖巴茲分別送往騎士和溜馬，並換回葛蘭德（Darius Garland）與馬瑟倫（Bennedict Mathurin），儘管兩筆交易案各界評價不一，但對於攜手奮戰多年的戰友就這樣被送走，其中祖巴茲近期還因為孩子誕生請假陪產，卻在請假過程遭到交易，快艇球員也感到相當不捨。

談到祖巴茲遭到送走，快艇老將貝頓就表示，「我昨天跟妻子說，我在這聯盟打了18年，這是讓我感到最難受的一次，我經歷過朋友、隊友被交易，那感覺很糟，但這次祖巴茲被送走是完全沒有預料到的，他對這支球隊意義重大，管理階層做了一次很艱難的決定。他的小孩剛出生，我無法想像他的處境，昨天我們稍微聊了一下，這真的非常困難。」

至於快艇總教練泰隆魯也說：「這真的太難受了，我看著他一路成長，昨天隊上很多人都哭了，這對我們是無比難熬的一天、情緒複雜的一天。」

在送走兩大主力，而兩名新援葛蘭德、馬瑟倫也都還未能出賽的情況下，快艇今天作客國王主場，則是在雷納德（Kawhi Leonard）全場31分領軍下，以114：111擊敗國王，終止近期2連敗也穩定軍心，同時送給國王11連敗。

泰隆魯也表示，雷納德在今天賽前就指出，在葛蘭德回歸之前自己將會扛起整支球隊。在祖巴茲交易案後，泰隆魯也與還在養傷的溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）聊到了馬瑟倫，並認為他的加入將為球隊注入新活力。

