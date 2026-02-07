NBA／才被交易直接宣告報銷！戴維斯本季出賽數創生涯新低

獨行俠在季中交易大限前將戴維斯（Anthony Davis）送往巫師。根據《Prime Video》知名記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，考量戴維斯對球隊未來計畫的重要性，巫師將讓這名明星長人缺席本季剩餘賽事，專心為下個賽季做準備。

「聯盟消息人士告訴我，華盛頓巫師球星戴維斯預計將缺席本季剩餘賽事，以確保完全恢復健康，備戰2026-27賽季。」海恩斯寫道。

現年32歲的戴維斯，自1月初因手指傷勢後便未再出賽。整季也僅出賽20場，先後經歷小腿拉傷，隨後又遭遇手部與腹股溝傷勢。若戴維斯本季確定不再出賽，將以生涯新低的20場出賽數結束本季。

巧合的是，同樣被送到巫師的球星楊恩（Trae Young）也因傷缺陣。楊恩自12月底起便因右膝MCL與股四頭肌傷勢缺席比賽，預計至少要等到全明星賽後才可能回歸，而巫師是否會對他採取同樣的「謹慎」策略，也仍有相當可能性。

事實上，從選秀順位角度來看，這對巫師而言反而相當「有利」。目前巫師戰績為聯盟倒數第5，且在被外界譽為「近年最強」的新秀選秀年中，各隊競逐順位的競爭相當激烈。

大學籃壇本季擁有大量具即戰力的新生，其中堪薩斯大學搖擺人彼特森（Darryn Peterson）、楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）以及杜克大學前鋒、出身名門之後的小布瑟（Cameron Boozer），都被視為可能改變球隊命運的潛力新星。

此外，田納西前鋒阿門特（Nate Ament）、北卡長人威爾森（Caleb Wilson）、路易斯威爾大學後衛布朗（Mikel Brown Jr.）也都是相當亮眼的潛力股人選。