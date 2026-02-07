NBA／彷彿奪下總冠軍！柯爾贏球後直言一切「非常美好」
在宣布將庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）送往老鷹後，勇士昨日在缺少巴特勒（Jimmy Butler）和柯瑞（Stephen Curry）兩大主力的情況下，最終以101：97逆轉太陽，終止二連敗。總教練柯爾（Steve Kerr）更是在賽後直言，這場勝利帶來的情緒衝擊，彷彿贏得了總冠軍一般。
「老實說，感覺就像我們贏得了總冠軍一樣。我們真的太需要這一勝了。」柯爾表示。
柯爾進一步解釋，這不只是比賽內容的問題，而是整支球隊近期所承受壓力的宣洩。
「過去這幾天真的很艱難。我們失去了3位深受更衣室喜愛的球員，巴特勒賽季報銷，柯瑞也無法上場，這一切在最近一、兩周累積起來，情緒非常沉重。」柯爾說道。
比賽最後階段，勇士在一度落後多達14分的情況下，展現高度防守韌性，多名角色球員接連挺身而出，成功限制太陽得分完成逆轉。
「這是一場真正的團隊勝利，每個人都在戰鬥、都在競爭、都沒有放棄，看著這一切發生，真的非常美好。」柯爾對此說道。
數據方面，勇士共計5人得分來到雙位數，其中「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）拿下全隊最高20分，桑托斯與梅爾頓（De'Anthony Melton）分別有18分和17分進帳，霍福特（Al Horford）替補上陣拿下13分。
截至目前，勇士戰績來到28勝24敗，暫居西區第八，下一場比賽將迎戰西區第五的湖人。
