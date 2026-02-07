NBA／安戴托昆波留隊公鹿放下心中大石 退溜馬本季首度3連勝

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公鹿目前沒有讓安戴托昆波賽季報銷的想法，仍希望他能在擺脫右小腿傷勢後歸隊。 美聯社
公鹿目前沒有讓安戴托昆波賽季報銷的想法，仍希望他能在擺脫右小腿傷勢後歸隊。 美聯社

在今年交易大限決定將球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）留在陣中後，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也在今天透露，球隊目前沒有讓安戴托昆波賽季報銷的想法，仍希望他能在擺脫右小腿傷勢後歸隊。

身為今年交易大限前最受關注的可能異動球員，安戴托昆波最終仍是未離開公鹿，這也讓公鹿總教練瑞佛斯在今天受訪時坦言，球隊其他球員總算能放下心中大石，「今天你就能看到大家在訓練場館蹦蹦跳跳的樣子。」

儘管安戴托昆波因為右小腿傷勢至今仍無法出賽，但瑞佛斯也強調，本賽季球迷仍有機會看到安戴托昆波繼續披上公鹿戰袍出賽，「他只要恢復健康就會上場，我們要做的只有確保他完全康復，他正在恢復當中，且一直保持訓練，狀態看起來相當不錯，所以我希望他能盡快復出。」

而公鹿今天也在安戴托昆波持續缺陣下於主場出戰溜馬，不過溜馬日前透過與快艇交易換回的祖巴茲（Ivica Zubac）也未出賽，在前三節打完還一度落後的情況下，公鹿末節也展開猛烈反撲，最終反倒以105：99收下本季首度的3連勝。

公鹿今天以波特（Kevin Porter Jr.）拿下23分、7籃板、8助攻表現最佳，羅林斯（Ryan Rollins）與波提斯（Bobby Portis）分別有22分與21分表現；至於溜馬則以奈史密斯（Aaron Nesmith）22分最佳。

