NBA／最艱難的時刻之一！祖巴茲深情發文告別快艇7年歲月

聯合新聞網／ 綜合報導
祖巴茲在社群平台感性坦言這是自己職業生涯中「最艱難的時刻之一」。 路透。
在交易截止日前，快艇將中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）送往溜馬，正式結束他長達7年的洛杉磯生涯。交易確定後，祖巴茲今日也在社群平台發表告別訊息，感性坦言這是自己職業生涯中「最艱難的時刻之一」。

「整整7年前，這支球隊給了我機會，我從沒想過事情會發展成這樣。他們讓我成長，不只是成為一名球員，也成為一個男人。只想說一聲謝謝。」祖巴茲寫道。

他也特別感謝快艇球迷多年來的支持，「特別是要感謝球迷。從我穿上這件球衣的那一刻起，不論是好的夜晚還是低潮的時候，你們都給了我愛與支持，從來沒有背棄過我。這對我來說意義重大，也正是我能夠自豪地代表這件球衣的原因。」

除了球迷，祖巴茲也點名感謝球隊幕後人員，直言這些「常被忽略的付出」，是自己能維持狀態、站上場上的關鍵。

「至於那些幕後的人員……醫療團隊、體能教練、器材人員、保全、廚師、教練們……謝謝你們從第一天起就照顧我。你們做的很多事情外界看不到，但我一直都很感激你們為了讓我能夠上場、成為最好的自己所付出的一切。」祖巴茲寫道。

除此之外，祖巴茲也不忘向球隊老闆鮑默（Steve Ballmer）與管理層致意，感謝多年來的信任與機會，「Steve和管理層，謝謝你們年復一年地信任我、給我機會。我在這裡結交了許多一輩子的兄弟與朋友。很榮幸能成為快艇大家庭的一份子。」

祖巴茲也在最後寫道，「我帶著滿滿的愛、感激與尊重離開這個組織，對你們每一個人，從上到下，都是如此。我永遠不會忘記這七年，以及我在這裡得到的所有愛。永遠的愛@laclippers。」

祖巴茲自2018-19賽季加入快艇後，逐步成為球隊禁區支柱，上賽季更入選年度最佳防守陣容二隊。即將滿29歲的他，本季場均繳出14分、11籃板，投籃命中率達61%的成績。今年薪資則將近1900萬美元，目前合約將持續至2027-28年賽季。

快艇 Steve 溜馬 Ballmer Zubac Ivica
