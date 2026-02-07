NBA／哈登原有意重返火箭？名記爆料最終轉戰騎士原因

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
薛爾本爆料，哈登團隊確實曾將重返老東家火箭列入選項。 法新社。
本季交易大限焦點話題之一，莫過於快艇球星「大鬍子」哈登（James Harden）被送往騎士的交易。有趣的是，根據《ESPN》資深記者薛爾本（Ramona Shelburne）爆料，哈登團隊在評估潛在去向時，確實曾將重返老東家火箭列入選項。

「消息人士透露，哈登對於與火箭重聚抱持興趣，這在某種程度上是合理的選項，因為火箭主控范弗利特（Fred VanVleet）在季前遭遇前十字韌帶撕裂，後場人手吃緊。但火箭對這位前MVP的回歸，興趣並不高。」謝爾本指出。

相較之下，騎士則對哈登展現更具體的評估意願。報導提到，騎士好奇哈登是否能進一步解放莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）兩名內線的進攻效率，同時協助分擔當家後衛米契爾（Donovan Mitchell）在進攻與組織的壓力。

從戰力角度來看，若火箭真促成哈登回歸，確實能補上後場深度不足的短板，尤其在范弗利特整季報銷的情況下。不過消息指出，快艇若啟動交易談判，勢必會要求火箭付出多名年輕資產作為籌碼，這樣的代價，極可能重創火箭原本的陣容結構。

目前火箭仍設法在缺乏傳統控衛的情況下應戰，由湯普森（Amen Thompson）分擔控球與推進任務，並搭配森根（Alperen Sengun）與杜蘭特Kevin Durant）共同發動進攻；而火箭二年級小將謝普得（Reed Sheppard）也逐漸在輪換中站穩腳步。

儘管哈登最終未能重返休士頓，但這段潛在的重聚傳聞，仍為本次季中交易增添不少話題與想像空間。

哈登 騎士 快艇 范弗利特 杜蘭特 森根 湯普森 Kevin Durant 火箭
