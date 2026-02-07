NBA／透露曾想進行大交易最終放棄 活塞仍痛宰尼克穩居東區龍頭

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
康寧漢率活塞斬斷尼克8連勝。 美聯社
康寧漢率活塞斬斷尼克8連勝。 美聯社

儘管今年交易大限未有太多大動作，僅將艾維（Jaden Ivey）送走並從公牛手中拿下赫爾特（Kevin Huerter），但活塞仍在今天與東區第二名的尼克的賽事中展現強大競爭力，在全隊5人得分上雙下一路壓制尼克，最終以118：80輕取尼克，持續擴大雙方勝差。

上半季在東區戰績榜上一路領先的活塞，今年交易大限並沒有大舉引援，而是希望球隊年輕陣容持續良好的化學效應，來面對今年的季後賽，球團籃球營運總裁萊登（Trajan Langdon）在今天受訪時就表示，「我認為條條大路通羅馬，我認為我們一直在嘗試不同的方式，在防守端下功夫、全力以赴，我們也將會繼續這樣做。」

活塞在以康寧漢（Cade Cunningham）為核心的情況下，已經打造出一套年輕且具有競爭力的陣容，他們也將下一個目標放在與杜倫（Jalen Duren）和湯普森（Ausar Thompson）兩位主力簽下長約，萊登坦言，球隊並不是沒有過進行重大交易案的想法，但也不希望太過冒險，「也些事情可能是對方球隊退出，或是我們覺得時機未到，確實一度有機會談成，但經過考慮後，最終沒有執行。」

儘管陣容沒有太大變動，但活塞在今天碰上東區排名第2名的尼克，在尼克明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）缺陣的情況下，活塞從開賽就一路壓制對手，上半場就取得超過20分領先，最終也以28分差距取勝，也終結尼克近期8連勝，將雙方勝差擴大到5.5場。

活塞今天在談笑用兵下，仍有5名球員得分上雙，其中康寧漢僅打22分鐘就拿下11分、7助攻、5籃板，新加入的赫爾特在轉隊首戰得分掛零後，今天上場8分鐘就拿下8分。

