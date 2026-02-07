NBA／擔心打亂化學效應？總裁回應泰托姆復出內心掙扎

塞爾蒂克在不影響主力陣容的情況下，不僅在交易大限內完成多筆神操作，球隊甚至成功降至豪華稅線以下。近日，球隊事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）也談到當家球星泰托姆（Jayson Tatum）的復健進度，坦言距離真正復出仍有一段路要走，球團也不會為他設定任何回歸時程或施加壓力。

「任何一支球隊只要有泰托姆都會更好，但這並沒有改變我們的決策方向。」史蒂文斯強調。

然而，泰托姆曾在「The Pivot」podcast節目中坦言，自己也曾擔心傷癒回歸後，是否會影響球隊已建立起來的化學反應。。

「這是我每天都在思考的問題。沒有我，他們已經打了50多場比賽了，所以他們今年有了自己的風格，或者說他們找到了一些有效的方法，而且這些方法都取得了成功。」

泰托姆進一步表示，「所以我腦子裡一直有個想法，就像『這該怎麼運作？我傷癒復出後該怎麼融入球隊？』，我心裏也在想，『該死，我到底該復出，還是應該再等等？』」

對此，史蒂文斯指出，長期傷後復健的球員，出現各種心理層面的掙扎與疑問，本就是正常過程。

「這些都是每個人都會考慮的問題。在我們所有的談話中，他都對自己能幫助球隊信心。任何一支有泰托姆的球隊都會變得更強。」史蒂文斯說道。

史蒂文斯也透露，泰托姆目前仍在逐步增加訓練量，距離阿基里斯腱手術滿9個月僅剩約一周時間。雖然過去曾有球員在相近時間點復出，但多半擁有完整訓練營與季前賽作為調整，情況並不完全相同。

「最重要的原則只有一個，那就是讓泰托姆在身心狀態都達到110%的情況下回來。他必須得到所有相關醫療人員的完全許可，心態也要非常踏實。當他準備好了，我們就會坐下來一起討論，但沒有任何壓力，也沒有任何預設答案。」史蒂文斯強調。

不僅如此，陣中球星布朗（Jaylen Brown）也展現對泰托姆的全力支持。

「我一直在關注他的復健歷程，我知道他在心理層面也經歷了起伏，我只告訴他，做對自己最好的決定，因為這不只是身體的問題，還包含心理、情緒與精神層面。」

布朗也坦言，球隊當然希望泰托姆能回歸，但最重要的是確保他做出對自己與職業生涯最正確的選擇，「當那個時間點真的到了，我們會非常歡迎他回來。」