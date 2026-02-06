TPBL／提升賽事判決品質 聯盟商請籃協遴派裁判支援
TPBL聯盟在今天公告，為持續提升賽事判決品質，並促進國內裁判資源交流，聯盟特別商請中華民國籃球協會共同協助遴派裁判支援賽事執法 ，自上周起，已安排具備豐富執法經驗之籃協裁判，加入支援聯盟例行賽事之執法工作。
聯盟指出，本次參與支援聯盟賽事之籃協裁判名單如下：莊智鈞、何長仁、林原佃、葉妍希、林琮雲。
聯盟將依既有裁判指派與管理機制，安排上述裁判投入相關場次執法，並確保其執法標準與聯盟規範一致。期盼透過本次合作，深化國內裁判體系之交流與學習，進一步提升賽事整體品質，為球隊與球迷帶來更完善的比賽體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言