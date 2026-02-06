TPBL／提升賽事判決品質 聯盟商請籃協遴派裁判支援

TPBL聯盟在今天公告，為持續提升賽事判決品質，並促進國內裁判資源交流，聯盟特別商請中華民國籃球協會共同協助遴派裁判支援賽事執法 ，自上周起，已安排具備豐富執法經驗之籃協裁判，加入支援聯盟例行賽事之執法工作。

聯盟指出，本次參與支援聯盟賽事之籃協裁判名單如下：莊智鈞、何長仁、林原佃、葉妍希、林琮雲。

聯盟將依既有裁判指派與管理機制，安排上述裁判投入相關場次執法，並確保其執法標準與聯盟規範一致。期盼透過本次合作，深化國內裁判體系之交流與學習，進一步提升賽事整體品質，為球隊與球迷帶來更完善的比賽體驗。