PLG／流浪領航猿打造全台主場 4、5月前進台中、新竹、桃園三地開戰 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿。資料照
領航猿。資料照

受到桃園巨蛋整修影響，近期展開主場流浪之旅的桃園璞園領航猿，在日前前往板橋體育館進行主場賽事引發討論後，PLG聯盟今天再宣布，領航猿例行賽4、5月主場賽程，將於台中、新竹及桃園三地開戰，而台中的賽事也將提早1小時於16點00開打，敬邀球迷朋友踴躍進場看球、替喜歡的球星及球隊加油打氣。

領航猿4、5月主場賽程更新如下：

主場館：洲際迷你蛋

4/4（六）16:00 vs. 新竹洋基工程

4/5（日）16:00 vs. 台北富邦勇士

主場館：新竹市體育館

5/2（六）17:00 vs. 台南台鋼獵鷹

5/3（日）17:00 vs. 新竹洋基工程

主場館：桃園巨蛋

5/16（六）17:00 vs. 台南台鋼獵鷹

5/17（日）17:00 vs. 新竹洋基工程

