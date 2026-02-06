NBA／戴維斯轉戰巫師穿回23號 上一人已是23年前喬丹

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
巫師歡迎戴維斯加盟。圖擷自華盛頓巫師X
巫師歡迎戴維斯加盟。圖擷自華盛頓巫師X

達拉斯獨行俠在季中交易大限前將戴維斯Anthony Davis）送往華盛頓巫師，而據外媒消息指出，他加盟巫師後將重新披上23號球衣，也成為繼「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）之後，第一位穿上23號的巫師隊球員。

戴維斯自從高中時期就穿著23號球衣，2012年選秀以狀元郎之姿加盟紐奧良黃蜂後，他就身穿23號球衣，2019年夏天，他轉戰湖人改披3號戰袍，去年則在與Luka Doncic的驚天交易案中被送到達拉斯獨行俠，他沿用3號背號，不過這次來到巫師，他將穿回自己剛進入NBA時的23號。

值得一提的是，前一位穿上首都軍23號球衣的選手可並非一般球員，而是距今23年前、2002-03年賽季的喬丹。知名記者Marc Stein在X分享了這個消息，網友回應道：「好驚訝這個號碼沒被退休」、「AD應該要換號碼的」。

達拉斯獨行俠在季中交易大限前將戴維斯（Anthony Davis）送往華盛頓巫師，而據外媒消息指出，他加盟巫師後將重新披上23號球衣，也成為繼「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）之後，第一位穿上23號的巫師隊球員。

