TPBL／傷癒歸隊展現積極度 唐維傑盼帶來能量助海神擺脫低潮 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐維傑傷癒歸隊後表現亮眼。圖／高雄全家海神提供
唐維傑傷癒歸隊後表現亮眼。圖／高雄全家海神提供

TPBL高雄全家海神職業籃球隊2月7日、8日與遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》合作，舉辦「神隊友ASSEMBLE」主題周，自開季傷勢歸隊的唐維傑，近幾場在攻守兩端展現積極度，在團隊面臨低潮之際，希望用拚勁帶來能量，「既然要做就做到百分之百，至少上場要用拚勁帶給球隊能量，也是我打球的DNA。」

唐維傑前役對夢想家繳出4助攻、3抄截、10籃板外帶8分。他坦言球隊近期遭遇傷兵潮，與洋將也在磨合中，他能做的就是把握每場出賽機會，「對我來說每場比賽都很重要，球迷花錢、花時間進場看比賽，我沒有理由不用我的百分之百去面對比賽，這樣會對不起他們。這也是我一直以來打球的態度。」

唐維傑同時提到學習如何在拚戰與保持身體健康中，找到平衡，「場下積極復健，球團提供後勤與治療團隊、三溫暖設施，重訓時也加強自己不足的肌群，並定期找復健師加強訓練、肌肉放鬆。」

7日、8日主題周現場購票，3張優惠價1888元 (現場購票原價2250元)，8張優惠價3888元 (現場購票原價6000元)。凡購買指定張數即可獲得壹次海神馬上發紅包抽獎機會（限量88個），有機會獲得AQUAS STORE 購物金888元、二月海派大使親簽海報、隱藏版88號KAOHSIUNG AQUAS球衣鑰匙圈、AQUAS新年說好話紅包袋，限量88個紅包，要搶要快。

Aquas Store 好康活動連發，即日起至13日中午12時，神隊友享受專屬優惠加碼。好康一、不限金額，下單即贈海神紅包袋，好康二、此外單筆消費滿888元，隨機獲得一張「開運籤」（最高888元購物金），好康三、購買普格爾手機殼享優惠價888元。

「神隊友 ASSEMBLE」主題周起跑，除登入《新楓之谷》可獲得「神隊友 ASSEMBLE應援球衣」外；《新楓之谷》全新改編職業「陰陽師」與「劍豪」還將以籃球員身份，融入環廊遊戲關卡中。神隊友可透過互動、打卡，依序闖關「劍豪出擊 球魂覺醒」、「花狐迅影 靈動接陣」、「陰陽共鳴 式神爆陣」及「新楓之谷我最神」，完成指定任務，即可獲得「新楓之谷神隊友 ASSEMBLE 串串鑰匙圈」，考驗反應，全面燃燒球魂。

為維護神隊友觀賽安全及配合政府相關規定，7日、8日主場賽事將於入場時實施安檢，請主動配合工作人員安檢，禁止攜帶各式刀具，彈藥、危險物品等具有安全疑慮之物品，共同維護安全的觀賽環境。

