NBA／獨行俠清出AD薪資空間評分獲B 巫師操之過急僅有C級負評

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯（Anthony Davis）轉戰巫師。 美聯社。
明星中鋒戴維斯Anthony Davis）離開洛杉磯湖人才短短一年，就再度被送上交易桌，達拉斯獨行俠確定把AD送往華盛頓巫師，獨行俠徹底清空長約、好好投注在狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）身上。《ESPN》對這次交易做出評分，給予獨行俠「B級」、巫師則僅有「C級」，反映出這是一筆各取所需、但承擔不對等的交易。

獨行俠獲得：米道頓（Khris Middleton）、強生（AJ Johnson）、 布蘭漢（Malaki Branham）、巴格利（Marvin Bagley III）、2026年首輪選秀權、2030年首輪選秀權、3枚次輪選秀權

巫師獲得：戴維斯、哈迪（Jaden Hardy）、羅素（D’Angelo Russell）、艾克森（Dante Exum）

獨行俠評分：B｜止血成功，但回收有限

戴維斯近一年傷勢不斷，最近一次的手部傷勢已讓他缺席將近一個月，聯盟多數球隊早已不再視他為穩定的核心，而是「高薪、出勤風險極高」的資產。在新版豪華稅限制下，這樣的合約幾乎沒有市場。

獨行俠透過這筆交易，一口氣甩掉未來最高恐達1.2億美元（約新台幣37.99億元）的薪資壓力，避免明明是一支樂透區球隊，卻得繳納巨額豪華稅的荒謬局面，光是這一點就足以撐起正面評價。

當然，獨行俠所付出的代價也很清楚，2枚首輪籤幾乎確定都落在首輪末段，屬「低天花板資產」。不過，對於手上長期缺乏自有首輪籤、又確定要圍繞狀元佛雷格建隊的獨行俠而言，多幾張選秀權本身就具有價值。

更重要的是送走戴維斯後的彈性，獨行俠在2026-27年賽季，最多騰出了6700萬美元（約新台幣21.21億元）薪資空間，未來不論是吃合約換選秀權，或階段性清倉角色球員，都具備操作空間。

巫師評分：C｜時機不對，風險高於回報

相較之下，巫師僅獲得C級評價，問題不在於戴維斯「值不值得賭」，而在於「現在賭是不是時候」。

短期來看，這筆交易並不會對巫師戰績帶來提升，因為戴維斯由於傷勢問題本季幾乎確定不會出賽，巫師反而能維持聯盟後段班排名，確保受保護的首輪籤不會被紐約尼克拿走。

從帳面上配置來看，戴維斯搭配後衛楊恩（Trae Young），再加上新生代長人薩爾（Alex Sarr），防守端的確具有想像空間，甚至能有效掩護楊恩的防守弱點。

但真正的疑慮在於進攻端，薩爾正逐漸發展出籃下終結能力，AD若成為擋拆主軸，薩爾恐被迫退回外圍，兩人角色定位可能產生衝突。

此外，楊恩最快今年夏天就可能跳脫合約，戴維斯也勢必會尋求提前續約，這會導致巫師在明明還沒打出實績，手上也沒有如同佛雷格般超級潛力股的情況下，就急於擺脫重建期、太快付出各種代價。

總而言之，這是一筆各取所需，但承擔並不對等的交易，獨行俠用有限回收換來時間、彈性與較清晰的未來方向，巫師則是用還沒成熟的未來，換取現在就得開始回答的難題。交易本身沒有絕對輸贏，但就風險與回報來看，這一次，市場顯然更站在達拉斯那一邊。

NBA季中交易 獨行俠 巫師 Anthony Davis 戴維斯 佛雷格
