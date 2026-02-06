快訊

NBA／交易大限靜悄悄火箭慘敗 黃蜂交易獲好評還收暌違28年8連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃蜂氣勢如虹收下8連勝。 美聯社
黃蜂氣勢如虹收下8連勝。 美聯社

近期拉出一波7連勝還透過交易換來多名可用之兵的黃蜂隊，今天在作客火箭隊主場的賽事中延續連勝氣勢，在小鮑爾（LaMelo Ball）、克努佩爾（Kon Knueppel）攜手攻下44分領軍下，最終黃蜂就以109：99擊敗火箭，收下8連勝。

黃蜂近期在小鮑爾、米勒（Brandon Miller）與新秀克努佩爾的穩定供輸下，展現傲人的團隊戰力拉出一波7連勝，其中包括擊敗了76人、馬刺等強隊，且他們還在交易大限前作出多筆交易案，分別換回了懷特（Coby White）、提爾曼（Xavier Tillman）、布蘭漢（Malaki Branham）等即戰力，讓身處在附加賽卡位區間的他們，被認為有機會在下半季衝出佳績。

反觀火箭在這次交易大限前卻是靜悄悄，總管總管史東（Rafael Stone）在今天賽前受訪時就表示，受到團隊薪資上限規定影響，火箭確實難以在交易上大刀闊斧，不過也因為球隊上半季表現非常好，並不希望未來改變而改變，只要等待傷兵回歸，火箭依舊大有可為。

不過在今天的比賽中，近況極佳的黃蜂依舊讓火箭付出代價，黃蜂在多點開花的攻勢下一度取得23分領先，整場比賽也一路壓制火箭，讓火箭除了杜蘭特（Kevin Durant）攻下31分外，其他球員表現皆不如預期，尤其是森根（Alperen Sengun）與湯普森（Amen Thompson）得分僅有個位數，最終黃蜂也以10分差距拿下8連勝，也是球隊自1998年後再度拿下8連勝。

