NBA／「我他X的不會走！」 字母哥化身李奧納多興奮發文

雖然早早就放出交易消息，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與密爾瓦基公鹿卻吊足了眾人的胃口，在交易截止日前幾小時才放出「不打算交易」的消息。字母哥在交易截止後，在個人X發文分享影帝李奧納多（Leonardo DiCaprio）吶喊「我他X的不會走的！好戲還在後頭！」的經典橋段。

安戴托昆波在確定續留公鹿後，在個人社群X寫下：「傳奇不會追逐，而是成為吸引力。」附上100分和戴著墨鏡的表情符號，分享李奧納多在電影《華爾街之狼》中激動高喊著：「我他X的不會走的！好戲還在後頭！」看起來非常樂意繼續留在公鹿打拼。

Legends don’t chase. They attract 💯😎 pic.twitter.com/62r1jg93vt — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 5, 2026

早1月底時就有消息指出，字母哥已準備好在交易截止日前離開公鹿，吸引許多球隊探詢報價，包含金州勇士、明尼蘇達灰狼、邁阿密熱火、紐約尼克都被傳出有意成為安戴托昆波的下家，而公鹿內部對於討論字母哥交易的態度，也變得「前所未有地開放」。

沒想到在交易截止期限前幾小時，又傳出公鹿不同意各隊提出的報價，NBA資深記者Chris Haynes則在節目上分享，安戴托昆波其實根本「從未提出過『吹密』」，並表示很高興能續留公鹿、衝擊季後賽。