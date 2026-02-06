NBA／ 籃網裁掉砍分手湯瑪斯 杜蘭特力挺後輩：未來很光明

宛如「苦命人生」翻版的布魯克林籃網和後衛湯瑪斯（Cam Thomas），終於在交易截止日後正式分手。籃網在交易期限結束後正式裁掉24歲的湯瑪斯，讓他成為自由球員。

早在當地時間1月19日，《紐約郵報》就報導雙方即將走向分道揚鑣的結局，湯瑪斯本季場均仍能貢獻15.6分3.1助攻，但最終仍未能留在球隊藍圖之中。

這段關係的轉折點可回溯至去年休賽季，當時籃網曾提出兩份合約方案，包含一紙2年3000萬美元（約新台幣9.5億元）、附帶球隊選擇權的合約，或是1年950萬美元、附帶激勵獎金後總值最高可達1100萬美元（約新台幣3.49億元）的合約，但皆被湯瑪斯打槍。最終他選擇簽下599萬美元的合格報價，卻也因此握有「不可交易條款」，無形中限縮了球隊操作空間。

健康狀況同樣影響了湯瑪斯在籃網的定位，自從上季以來，他已4度遭遇左腿後肌傷勢，最近一次發生在11月初。年底復出後，湯瑪斯不僅失去先發位置，角色也逐漸邊緣化。

聯盟市場對湯瑪斯的興趣始終有限，無論是去年交易截止日前或休賽季，都沒出現明顯的追逐者。防守端的弱點與組織能力不足，被視為他評價受限的主因，此外，合格報價附帶的交易限制，也讓籃網難以促成合適的交換方案。

如今成為自由球員，湯瑪斯得以重新尋找舞台。曾在2021到2023年間效力籃網，一路看著他成長的杜蘭特（Kevin Durant）則公開力挺這位後輩：「我覺得湯瑪斯的未來仍然很光明，只是需要有人真正相信他的天賦與能力，在這個聯盟裡，純得分手有時會被低估，我們太習慣讚美防守者、組織者和連結型球員，反而容易忽略那些能穩定把球放進籃框的人。」