NBA／7筆交易案換回7球員、9選秀權 公牛喊話不甘於中段班

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公牛在交易大限前陸續清走佛西維奇(中)、懷特(右)、赫爾特等主力。 法新社
NBA交易大限在今天凌晨截止，其中公牛隊堪稱聯盟最活躍的球隊之一，共完成了多達7筆的交易案，將陣中多名中生代好手出清換回一群更為年輕的球員以及選秀權，公牛球團副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）就表示，這一系列操作是因為球隊「不滿於現狀」。

公牛在過去一周大刀闊斧進行球員交易，包括送走待在球隊最多年的得分王懷特（Coby White），又送走禁區大將佛西維奇（Nikola Vucevic）、板凳暴徒多森姆（Ayo Dosunmu）、赫爾特（Kevin Huerter），以及泰瑞（Dalen Terry）和菲力普斯（Julian Phillips）。

不過在陣容出清過程中，公牛也收回了艾維（Jaden Ivey）、迪林罕（Rob Dillingham）、塞克斯頓（Collin Sexton）、西蒙斯（Anfernee Simons）、米勒（Leonard Miller）、理查茲（Nick Richards）、亞布塞萊（Guerschon Yabusele）和多達9個次輪選秀權，這也讓公牛陣容變得更加年輕化也具備未來重新調整陣容的本錢。

談到這次交易大限前大動作頻頻，卡尼索瓦斯說：「我們不願意一直在中段班遊走，過去四年我們一直處在這種狀態，現在我們將要改變現狀。」

公牛球團副總裁卡尼索瓦斯。 路透社
卡尼索瓦斯強調，公牛這次的大動作並不是宣告將展開重建，只是讓球隊進入一個新的階段，他也強調這次交易的最大目的就是確保年輕化、財務靈活和選秀權，未來他們也將會繼續以吉迪（Josh Giddey）、布澤利斯（Matas Buzelis）和埃桑格（Noa Essengue）為核心繼續打造陣容。

「我們的目標不是附加賽。」卡尼索瓦斯在談到球隊未來願景時說：「總冠軍才是，我們清楚自己目前的排名，對於球隊和球迷來說都不滿於現況，同時我們也致力走正確的道路而不是捷徑，這個過程需要時間，但我們已經在陣容建設和培養方面做出重大意義的調整。」

事實上，公牛的陣容異動在過去幾年就已經悄悄進行，包括送走拉文（Zach LaVine）與德羅展（DeMar DeRozan），並且迎來吉迪，其中吉迪的好表現更是讓公牛確立了未來核心，讓他們在今年才能夠大刀闊斧進行調整，卡尼索瓦斯說：「進入休賽季後，我們將會一直保持足夠的靈活度，現在我們有多種選擇，不論是自由市場、交易、選秀還是繼續培養新秀，靈活性將讓我們永遠保持耐心，也能在適當時機果斷出手。」

