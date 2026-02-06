NBA／尼克補後場深度！ 「神偷」艾爾瓦拉多重回家鄉

紐奧良鵜鶘與紐約尼克在交易期限前完成一筆後場人事調整，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，鵜鶘將後衛「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）交易到尼克，換回年輕後衛泰瑞（Dalen Terry）、2枚次輪選秀權以及現金，雙方各取所需。

27歲的艾爾瓦拉多是布魯克林出身，回到紐約效力對他別具意義，而且他也瞬間從戰績排在全聯盟倒數第二的鵜鶘，一下子來到並列東區第二、全聯盟第四的尼克，成為大蘋果軍團後場即戰力。艾爾瓦拉多本季場均7.9分2.8籃板3.1助攻，數據略低於上季，但仍以高能量、防守侵略性與替補火力著稱。

身高僅183公分的艾爾瓦拉多2021年進入NBA，逐步成為球隊板凳席上的「火花型」角色，他的到來，正好為人手吃緊的尼克後場帶來緩解，《The Athletic》指出，重要替補後衛麥克布萊德（Deuce McBride）將在明天（7日）接受核心肌群手術，恐缺席剩餘例行賽大部分場次。

鵜鶘則換回年僅23歲的泰瑞，他在2022年選秀首輪第18順位由芝加哥公牛選進，本季場均出賽11.1分鐘，貢獻3.5分1.9籃板1.3助攻。泰瑞日前才在另一筆三方交易中從公牛轉戰尼克，如今再度轉手，成為鵜鶘年輕資產累積的一環。