身價數億人瑞和看護閃婚羅生門…律師列疑點：子女若有做1事 婚姻恐無效

NBA／湖人送走文森補進老鷹神射手 洛媒評今夏可擁超大操作空間

聯合新聞網／ 綜合外電報導
肯納德本季三分球命中率達生涯新高的49.7%。 美聯社
文森(左)本季將是合約最後一年。 路透社
沒有太大動作的湖人趕在交易截止日前與老鷹達成一筆交易，換來射手肯納德（Luke Kennard），送走極欲出清的文森（Gabe Vincent）以及一枚2032年的二輪選秀權。

湖人本季團隊三分球命中率僅34.8%，在聯盟排名第22。湖人內部人士透露，肯納德被視為一名「雷射」，這是球團對射手的內部稱呼，能夠有效把握由唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）所創造出的空檔投籃機會。

肯納德本季三分球命中率達生涯新高的49.7%，其生涯三分球命中率也有44.2%的水準，有望填補湖人在側翼線上的外圍火力。

29歲的文森，這是他職業生涯第7季，本季場均4.8分，從熱火轉戰湖人之後，他的表現始終未能符合外界對他的期望，今年也是他3年3300萬美元合約的最後一年。老鷹透過這筆交易創造出約1100萬美元的交易特例，同時也取得一項選秀資產。老鷹先前才從與勇士的交易中獲得庫明加（Jonathan Kuminga）和希爾德（Buddy Hield）。

目前在西區仍有相當出色競爭力的湖人，倘若三巨頭保持健康狀態，有望在季後賽打出佳績；另一方面他們在今年夏天也擁有約6000萬美元的薪資空間，手上還保有2026年、2031年以及2033年的首輪選秀權，這些資產都有助於在未來進行重磅補強。

洛杉磯時報指出，湖人沒有在交易截止日有大規模補強，顯然更傾向於把重心放在今年夏天，屆時他們將擁有更充裕的操作空間。

相關新聞

NBA／2026年季中交易大彙整 30隊球員異動懶人包

2025-26年季中交易截止日將到台灣時間2月6日凌晨4點，但在截止日之前已經出現多筆重磅交易，涉及多位球隊重要明星球員，像是楊恩（Trae Young）、哈登（James Harden）、傑克森（J

沒有太大動作的湖人趕在交易截止日前與老鷹達成一筆交易，換來射手肯納德（Luke Kennard），送走極欲出清的文森（Gabe Vincent）以及一枚2032年的二輪選秀權。 湖人本季團隊三分

NBA／溜馬從快艇換來中鋒祖巴茲 搶狀元之餘也填補透納離去缺口

溜馬與快艇達成交易，收進中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）和第3年後衛布朗（Kobe Brown），送出的籌碼包括馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、傑克森（Isaiah Jackson

NBA／庫明加、波爾辛吉斯交易案 ESPN評價勇士C+、老鷹B+

勇士隊今天將23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）交易至老鷹隊，換來明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。這筆交易發生讓外界感到驚

NBA／衛少再寫生涯得分里程碑 國王不敵交易後灰熊慘吞10連敗

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天對灰熊比賽中攻下13分5助攻，這讓他生涯總得分累積達26957分，正式超越歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），排名躍居史上第14。

NBA／重磅交易後首次碰頭 騎士新援施羅德搶鋒頭助隊大勝快艇

快艇隊與騎士隊在日前完成重磅交易案後，今天雙方也在快艇主場首次碰頭，在兩位轉隊主力球員葛蘭德（Darius Garlan...

