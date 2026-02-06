NBA／湖人送走文森補進老鷹神射手 洛媒評今夏可擁超大操作空間

文森(左)本季將是合約最後一年。 路透社

沒有太大動作的湖人趕在交易截止日前與老鷹達成一筆交易，換來射手肯納德（Luke Kennard），送走極欲出清的文森（Gabe Vincent）以及一枚2032年的二輪選秀權。

湖人本季團隊三分球命中率僅34.8%，在聯盟排名第22。湖人內部人士透露，肯納德被視為一名「雷射」，這是球團對射手的內部稱呼，能夠有效把握由唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）所創造出的空檔投籃機會。

肯納德本季三分球命中率達生涯新高的49.7%，其生涯三分球命中率也有44.2%的水準，有望填補湖人在側翼線上的外圍火力。

29歲的文森，這是他職業生涯第7季，本季場均4.8分，從熱火轉戰湖人之後，他的表現始終未能符合外界對他的期望，今年也是他3年3300萬美元合約的最後一年。老鷹透過這筆交易創造出約1100萬美元的交易特例，同時也取得一項選秀資產。老鷹先前才從與勇士的交易中獲得庫明加（Jonathan Kuminga）和希爾德（Buddy Hield）。

目前在西區仍有相當出色競爭力的湖人，倘若三巨頭保持健康狀態，有望在季後賽打出佳績；另一方面他們在今年夏天也擁有約6000萬美元的薪資空間，手上還保有2026年、2031年以及2033年的首輪選秀權，這些資產都有助於在未來進行重磅補強。

洛杉磯時報指出，湖人沒有在交易截止日有大規模補強，顯然更傾向於把重心放在今年夏天，屆時他們將擁有更充裕的操作空間。